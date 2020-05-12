Yaş çay kaçtan alınacak? 2020 çay alım fiyatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çay üreticilerine müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, "Geçen yıl Çaykur yaş çay alımını kilogramı 2 lira 90 kuruştan yapmış, destekleme fiyatı ile bu rakam 3 lira 3 kuruşa yükselmişti. Üreticiden alınan 751 bin ton çay karşılığı, 2,2 milyar lira ödeme yapılmıştı. 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı 3 lira 27 kuruş olarak belirlenmiştir. Bu rakam 13 kuruşluk destekleme ile kilogramda 3 lira 40 kuruşa denk gelmektedir. İçişleri Bakanlığımız başka illerde oturup da çay hasadı amacıyla bahçelerine gidecekler için e-devlet sisteminde özel bir izin talep bölümü açacaktır. 19 Mayıs gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bu vatandaşlarımız aldıkları izinlerle yola çıkabileceklerdir. Gereken tüm tedbirleri alarak bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini temin edeceğiz. Hasatla birlikte yaş çay alımları başlayacaktır." şeklinde konuştu.