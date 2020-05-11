Yaş çay alımı ne kadar? | Yaş çay fiyatı
Yaş çay fiyatı 2020 | Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar “Yaş çay alımı ne kadar?” , “Yaş çay kilosu ne kadar?” , “Yaş çay fiyatı belli oldu mu?” sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte, yaş çay fiyatı.
Çay hasadı iki hafta içerisinde başlayacak. Çay tarımıyla ilgilenen vatandaşlar yaş çay fiyatlarını araştırmaya başladı. Konu hakkında açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
Yaş çay alımı ne kadar? | Yaş çay fiyatı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaş çay alımıyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yaş çay alımı kilogramı 3 lira 27 kuruş olarak belirlendi. 13 kuruşluk destekle 3 lira 40 kuruşa karşılık geliyor. Başka illerde yaşayanlar e devletten izin alarak yola çıkabilecek. 19 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı bitince vatandaşlar kurallara uyarak çay toplamak için memleketlerine gidebilir” dedi.