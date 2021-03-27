YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'ndan 'kandil' zırvalığı

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İslam karşıtlığı ile bilinen YARSAV eski Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Müslümanlar için önemli bir gün olan Berat Kandili’nde, İslam’da kandil olmadığı şeklinde zırvaladı.

YARSAV eski Başkanı Eminağaoğlu'ndan 'kandil' zırvalığı

Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili’nde kışkırtıcı bir paylaşım yaptı.

İlkokulda başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için Danıştay’a başvuran ve Arapça ezana karşı çıkarak ‘Türkçe ezan’la ilgili skandal çıkışlarda bulunan Eminağaoğlu, İslam’da kandilin olmadığını iddia etti.

Eminağaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bahriye Üçok, "Atatürkün İzinde Bir Arpa Boyu" adlı kitabında, İslam'da kandil olmadığını açıklamıştır. Bahriye Üçok'un izinde yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayasofya İmamı hedef haline gelmişti

Ayetleri referans göstererek dini ve toplumsal konularla ilgili yaptığı paylaşımlardan dolayı İslam Hukuku Profesörü olan Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın son günlerde eş zamanlı olarak solcuların hedefinde.

Kaynağını Allah'ın kitabına dayandırarak yaptığı paylaşımlardan dolayı solcular Boynukalın'ı hedef haline getirirken, Eminağaoğlu gibi sapkın düşüncelere sahip kişilere de yer açıyorlar. Ayasofya İmamı'na hakaretlerde bulunarak saldırılar yapan solak medyanın ise Eminağaoğlu'nun sapkın düşüncesiyle ilgili bir paylaşımda bulunmaması dikkat çekti.