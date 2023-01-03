Yarkadaş'tan bomba Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da 1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacağını söyledi.

Altılı Masa sık sık adaylık gündemiyle bir araya geliyor. Bu toplantılar artık bir rutine dönüşmüş durumdayken hala bir Cumhurbaşkanı adayı konusunda uzlaşıya varılamadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığı konusundaki iddiası devam ediyor. Öte yandan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu arasındaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ortak aday olması konusunda yaşanan fikir ayrılığı ise sürüyor.

Altılı masa olsun olmasın...

Son olarak CHP eski milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş'tan bomba açıklamalar geldi. Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunun altını çizdi. Üstelik Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda tarih de verdi.

1 Mart'a kadar adaylığını açıklayacak

Yarkadaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Görülen net bir şey var. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu her koşulda adaylığa hazır. 18 Ocak'taki toplantıdan sonra belki de 24 Ocak'ta Kemal Bey'in adaylığı dört sloganla gündeme gelebilir. Bunlar, 'liyakat, adalet, refah ve kalkınma olabilir... Benim CHP Genel Merkezi'nden edindiğim izlenim Kemal Bey'in bu görüşmeler tamamlandıktan sonra 15 Şubat ile 1 Mart arasındaki bir tarihte Cumhurbaşkanlığı adaylığını Ankara'da açıklayacağı yönünde..."

Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa olsa da olmasa da adaylık konusunda kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.