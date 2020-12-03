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Gündem Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası eski CHP milletvekili, Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında, "Yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 23:55:00 -

CHP'li eski vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.

"Yavşaklığa izin vermeyeceğiz"

Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, "Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok" iddiasında bulundu.

Kaftancıoğlu, Yarkadaş'ı şov yapmakla suçladı

Yaşanan olayların arından CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi.

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