Yarıyıl tatili ne zaman bitecek? Yarıyıl tatili ne zaman sona eriyor?

1-3 Eylül tarihinde okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflardan oluşan toplam 2 milyon 359 bin 422 öğrenciye uyum eğitimleri verilmişti. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle ise 18 milyondan fazla öğrenci 2021/2022 eğitim ve öğretim yılına başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte Covid-19 tedbirleri alınarak kantinler, yemekhaneler ve pansiyonlar da açılmıştı. 6 Eylül’de ders başı yapan milyonlarca öğrenci Birinci dönem ara tatili, 15-19 Kasım 2021 tarihleri arasında yaptı.

2022 Yarıyıl tatili ne zaman bitecek?

2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı. Birinci dönem ara tatili 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. 18 milyon öğrenci okullarında birinci dönem karne heyecanı yaşayacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvime göre, 6 Eylül'de açılacak okullar 17 Haziran 2022'de kapanacak. MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül'de çalacak. 1'inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2'nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.