Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2022! 15 tatili kaç gün olacak?
15 tatili kaç gün? Milyonlarca öğrenciyi karne heyecanı sardı. Öğrenciler bir yandan karnelerini beklerken bir yandan da yarıyıl tatilinin kaç gün süreceğini araştırmaya başladı. 15 tatili hangi gün başlayıp hangi gün bitecek?
6 Eylül’de başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk yarı 21 Ocak Cuma sona erecek. Öğrenciler ise karne tatilinin ne kadar süreceğini araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak kaç gün?
Yarıyıl tatili ne zaman bitecek 2022! 15 tatili kaç gün olacak?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.