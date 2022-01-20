Yarıyıl tatili kaç gün ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman sona erecek?
Yarıyıl tatili kaç hafta? 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilk dönem 21 Ocak Cuma günü sona erecek ve milyonlarca öğrenci karnelerine kavuşacak. Öğrenciler ise tatilin kaç gün süreceğini, okulların ayın kaçında açılacağını araştırmaya başladı. Peki, yarıyıl tatili kaç gün ne zaman başlayıp ne zaman bitecek?
Milyonlarca öğrenci Cuma günü ilk dönem karnesine kavuşacak. Öğrenciler aynı zamanda tatilin kaç gün süreceğini, ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini merak ediyor.
Yarıyıl tatili kaç gün ne zaman bitecek? 15 tatili ne zaman sona erecek?
2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Ders başı ise 7 Şubat Pazartesi günü yapılacak.
Öğrenciler ikinci dönemdeki ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.