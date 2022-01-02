Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları 40 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple okulların erken kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman 2022?

Artan vakalar sebebiyle milyonlarca kişi okulların uzaktan eğitime başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Konu hakkında Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir öneride bulundu. NTV’de konuşan Müftüoğlu, “Üniversitelerde uzaktan eğitim meselesi yeni bir bilgi biraz dana netleşmesi lazım. Üniversitelerde iki üç hafta uzaktan eğitime geçilebilir sonra tekrar başlayabilir. Ara vermenin çok büyük negatif etkisi olacağı kanaatinde değilim. Okulardaki duruma gelince yılbaşından sonra korktuğumuz olmazsa eğitim devam eder. Korktuğumuz olursa ne olur? Yeni yıl buluşmaları büyük bir tehdit. Tehdidin büyüdüğünü görürsek okulları kapatmak yerine, sömestr tatiline kısa süre kaldı Ocak sonu olacak tatil biraz erkene alınabilir, çocukların evde tutulması için aileler uyarılabilir” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.