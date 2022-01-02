  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yarıyıl tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman 2022?
Eğitim

Yarıyıl tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman 2022?

Karneler erken dağıtılır mı? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle okulların erken kapanıp kapanmayacağı konusu merak ediliyor. Peki, karneler ne zaman verilecek? Karne tatili ne zaman başlayacak? 15 tatili erkene alınacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:34:00 -
Yarıyıl tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman 2022?

Omicron varyantıyla birlikte vaka sayıları 40 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple okulların erken kapanıp kapanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

Yarıyıl tatili erken mi olacak? 15 tatili ne zaman 2022?

Artan vakalar sebebiyle milyonlarca kişi okulların uzaktan eğitime başlayıp başlamayacağını merak ediyor. Konu hakkında Prof. Dr. Osman Müftüoğlu bir öneride bulundu. NTV’de konuşan Müftüoğlu, “Üniversitelerde uzaktan eğitim meselesi yeni bir bilgi biraz dana netleşmesi lazım. Üniversitelerde iki üç hafta uzaktan eğitime geçilebilir sonra tekrar başlayabilir. Ara vermenin çok büyük negatif etkisi olacağı kanaatinde değilim. Okulardaki duruma gelince yılbaşından sonra korktuğumuz olmazsa eğitim devam eder. Korktuğumuz olursa ne olur? Yeni yıl buluşmaları büyük bir tehdit. Tehdidin büyüdüğünü görürsek okulları kapatmak yerine, sömestr tatiline kısa süre kaldı Ocak sonu olacak tatil biraz erkene alınabilir, çocukların evde tutulması için aileler uyarılabilir” dedi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. Hafta sonu tatilinin ardından öğrenciler 7 Şubat Pazartesi günü ders başı yapacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay