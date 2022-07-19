Yarışmalardan kazanılan para helâl mi?

YENİ AKİT ANKARA

Türkiye'de ve dünyada birçok ulusal ve uluslararası ölçekli yarışmalar düzenlenerek katılımcıları teşvik için "para ödülleri" veriliyor. Peki kazanılan bu paralar helal mi?

Vatandaşların merak ettiği sorunun cevabını Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan ÇINAR verdi.

Müftü Çınar'ın açıklaması şöyle:

Şartlarına riayet edilmesi kaydıyla helaldir. Yarışmalarda “ ben kazanırsam sen ver, sen kazanırsan ben vereyim” anlaşması tamamen kumardır.

Ama yarışma yapan, yarışandan bir menfaat elde etmiyor ve üçüncü şahıs bundan bir zarar görmüyor ve bir emek karşılığı (bilgiyi bilmek vb. gibi) ise alınan mükafat (ödül) helaldir.