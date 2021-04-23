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Gündem Yarışma programlarından para kazanmak haram mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı
Gündem

Yarışma programlarından para kazanmak haram mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

İlahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, bilgi odaklı yarışma programlarından kazanılan paranın haram olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 14:14:00 -
Yarışma programlarından para kazanmak haram mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı

İlahiyatçı profesör Nihat Hatipoğlu, yarışma programlarından kazanılan paralara ilişkin, "Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir" dedi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, bugünkü yazısında, bazı sorulara yanıt verdi.

'Yarışmalardan kazanılan para haram mıdır?' sorusunu yanıtlayan Hatipoğlu, şu ifadeleri kullandı.

"Yarışmada herkes ortaya para koyuyor ve sonunda biri bu parayı alıp gidiyorsa haram olur, kumar olur. Bilginizi ölçen bir yarışma ise televizyon ya da sponsor bu ödülü veriyorsa yani kimsenin cebinden para çıkmıyorsa haram değildir. Ama başkalarının cebinden para çıkıyor ve bir havuzda toplanıyorsa bu haramdır. Çünkü bunun adı kumar olur"

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