‘Yarını Kodlayan’lar Çin’den ödülle döndü

“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Adana’da düzenlenen kodlama eğitimine katılan öğrencilerin oluşturduğu “XSun Team” takımı, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin desteğiyle gittiği Çin’den ödülle döndü. Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, “Proje katılımcılarımızdan, Adana Vakıfbank Ortaokulu öğrencilerinin oluşturduğu ‘XSun Team’ takımı, Çin’de 20 ülkeden 350 takımın katılımıyla düzenlenen MakeX Robotik Yarışması 2018 Dünya Finali’nde kendi kategorisinde dünya üçüncüsü olarak bize büyük bir gurur yaşattı. Kendilerini kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.