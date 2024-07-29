Yarından itibaren geçerli olacak! Halk ekmeğe zam geldi
Kars’ta halk ekmeğin fiyatına zam yapıldı ve artık 6 liraya satılacağı belirtildi.
Yüksek enflasyon nedeniyle ekmek fiyatları gün geçtikçe artıyor. Halk ekmek fiyatları da artıyor. Bir zam haberi de Kars’tan geldi.
Kars’ta halk ekmek fiyatlarına zam yapıldı. 210 gram ekmeğin 6 liraya satılacağı açıklandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, “Halk Ekmek Fabrikamızda üretimi gerçekleştirilen 210 Gram Ekmek satış fiyatında maliyetlerdeki artıştan dolayı 29/07/2024 Tarih ve 2024/5 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na istinaden fiyat artışı gerçekleştirilmiştir. Üretimini gerçekleştirdiğimiz 210 Gram ekmeğin satış fiyatı 30 Temmuz 2024 Salı gününden geçerli olmak üzere herhangi bir kar amacı gütmeksizin 6 TL olarak belirlenmiştir” denildi.
YARINDAN İTİBAREN GEÇERLİ
Zammın 30 Temmuz’dan itibaren yani yarından itibaren geçerli olacağı duyuruldu.