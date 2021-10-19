YarınBizim Projesi ikinci dönem başvuruları başladı

Ailesinden en az biri sağlık çalışanı olan ve üniversite sınavına hazırlanan gençlerin akademik ve kişisel gelişimlerini desteklerken, onları gelecek kariyerlerine hazırlamak amacıyla tasarlanan projeye başvurular başladı. Kariyer planlaması ve meslek tanıtımlarının yanı sıra kişisel farkındalık ve motivasyon eğitimleriyle gençlerin bu zorlu süreci en kolay şekilde geçirmelerinin hedeflendiği projenin bu yılki odağında ise “sorumlu gençlik” bulunuyor. 31 Ekim’e kadar başvuruların devam edeceği projeye, sağlık çalışanlarının 12’nci sınıfında okuyan ve üniversiteye hazırlanan lise mezunu çocuklarıyla kardeşleri katılabiliyor. Gençlerin projeye katılmak için https://yarinbizim.com/menti-basvuru-formu.html adresinden katılım formunu doldurmaları yeterli olacak.