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Yaşam Yarına dikkat! Süper hücre uyarısı geldi
Yaşam

Yarına dikkat! Süper hücre uyarısı geldi

Meteoroloji İstanbul için yarın sabah saatlerinden itibaren süper hücre denilen hava olaylarına da yol açabilecek şiddetli sağanak ve rüzgar uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:18:00 -
Yarına dikkat! Süper hücre uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Uzmanlar, İstanbul'da görülecek yağışın süper hücreye dönüşebileceğinin altını çizdi.

"Su baskınları yaşanabilir"

Habertürk Meteoroloji Editörü Hüseyin Öztel, sabah 07.00 ile öğlen 14.00 arasına dikkat edilmesini gerektiğini belirterek "Kuvvetli yağışın İstanbul'un tam üzerine gelme ihtimali var. Su baskınları yaşanabilir" açıklamasını yaptı.

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