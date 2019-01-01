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Yarına dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre; yurt genelinde yarın havanın yağışlı olması bekleniyor.

01 Ocak 2019 Salı 21:29
Yarına dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre; Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. 

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. 

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor. 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 21:29
  1. Karaman
  2. Bayburt
  3. Sivas
  4. Sinop
  5. Muş
  6. Muğla
  7. Kastamonu
  8. Mersin
  9. Hatay
  10. Gümüşhane
  11. Erzurum
  12. Bitlis
  13. Antalya
  14. Ağrı
  15. Adana
  16. Yağış
  17. Meteoroloji
  18. GÜNCEL Haberleri

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