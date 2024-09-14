Yarın tüm Türkiye Saraçhane’deyiz! Sapıklara dur de!

Sebahattin Ayan İstanbul

Aileler, LGBT dayatmasının yasaklanması için İstanbul’da yürüyecek. Aralarında Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu, İstanbul Aile Vakfı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Dünya Çocuk ve Aile Koruma Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, TÜGVA ve Türkiye Gençlik Birliği’nin olduğu 400 STK’nın oluşturduğu ‘Büyük Aile Platformu’ toplumu tehdit eden LGBT propagandası ve dayatmasına karşı “Dursun Bu Hayasızca Akın” sloganıyla yarın saat 14.00’de Saraçhane’deki Fatih Anıt Parkı’nda toplanarak Beyazıt Meydanı’na kadar III. Büyük Aile Buluşması ve Sessiz Yürüyüş’ünü gerçekleştirecek.

Vatanı savunma günü

Büyük buluşma öncesi gazetemize konuşan Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, şunları söyledi: “Küresel LGBT lobisinin etki ajanları günlük yaşamımızda kıyafetten modaya, sinemadan sosyal medyaya, yaşam tarzından alışkanlıklara kadar her yönden ailemizi, kadınlarımızı, çocuklarımızı kuşatma altına almış durumdadır. Özellikle tüm dünyanın dijital ağlarla birbirine bağlandığı zamanımızda toplumsal katmanlardaki bozulumun hızı artmış, eski yöntemlerle verilen eğitim modellerini ve nesilleri dejenerasyondan korumak için var olan kontrol mekanizmalarını etkisiz hale getirmiştir. Bu amansız kültürel savaşta maalesef kaybeden ailemiz, neslimiz, milletimiz ve geleceğimiz olmaktadır. Tehlike tehdit boyutunu çoktan aşmış cemiyet hayatımızda mücessem bir hal almıştır. Aile hayatının düzenli olması çocukların güzel karakterli bireyler olarak yetişmesini sağlar. Türk aile yapısı her asırda dünya milletleri arasında hayranlık uyandırmıştır. Unutmayalım ki; Devleti içerden işgal eden ahlak teröristlerinin diğer teröristlerden hiçbir farkı yoktur. Hatta daha yıkıcı içten çökerticidir. Toplumsal ahlakı korumak sınır boylarını korumak kadar elzemdir. Büyük Aile Platformu olarak 400 STK üyemizle Saraçhane Parkında Büyük Aile Buluşmasını gerçekleştireceğiz. Milletimizi aileleriyle birlikte bekliyoruz. Katılımınız bize güç verecektir. LGBT Dayatma ve propagandası 25 ülkede olduğu gibi bizim ülkemizde de terör kapsamına alınacak, ciddi yaptırımlar getirilecektir. Buna yürekten inanıyoruz. Yeter ki milletimiz hep birlikte güçlü bir sesle bu hayasızca akıma dur desin.”

Eşcinsel dayatmalar tehtidi

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Üner Karabıyık da şunları dile getirdi: “Buraya nasıl olsa birileri gidiyordur. Pazar keyfimden buraya ayırsam ne olur demeyin. Bugün bu duruşu en güçlü şekilde vermezsek bu gelen dalga hiç kimsenin siyasi görüşünü, ideolojisini, mezhebini meşrebini ayırmadan bütün çocuklarını önüne katıp götürecek. Keşke o gün orada olsaydım diyeceksiniz seneler sonra. Dememek için gelmeleri gerekiyor. İki eli kanda olanlar gelecek oraya! Kim bu iki eli kanda olanlar? Filistin ve Gazzeliler. Konuşmacı olarak İsrail zulmüne, soykırımına uğramış Gazzeli kardeşlerimiz bizimle birlikte meydanda olacak. Bizler geleceğini düşünen, neslini korumak isteyenleri Saraçhane’ye bekliyoruz. Siyonist İsrail ile sapkın LGBT’lileri destekleyenler aynı. LGBT’ye karşı cümle kurduğunuzda da İsrail’e karşı cümle kurduğumuzda da nefret söylemiyle itham ediliyorsunuz. Bunlara karşı herhangi bir paylaşım yaptığınızda görünmez hale getiriliyorsunuz. Aynı algoritma mekanizmaları sizi baskılıyor ve sansürlüyor. İnsani gelişmişlik endeksinde ilk 50 tamından kadın başına doğum oranları 2’nin altında veya 2 civarında tek istisnası İsrail. Dünyaya vaat edilen bir gelişmişlik paradigması var. Bu paradigmanın uğramadığı yer İsrail. Bu ikisinin aynı merkezden aynı mekanizma ile yürütüldüğünü söylüyoruz. Birisi fiili olarak Gazze’nin toprağını ani bombalar ile işgal ediyor diğerinde ise zamana yayarak nesillerin zihinlerini işgal ediyor. Ve tüm bunlar insanlığı yok oluşa götürüyor. Bunlar sizce tesadüf mü? Geliştikçe yok oluyorsunuz. Çünkü kadın doğum oranları 2’nin altına düştüğünde ‘beyaz ölüm’ denilen durum gözlemleniyor.”

Aile kaosunu engelleyelim

İstanbul Aile Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Öke ise şunları ifade etti: “Küresel çapta organize olmuş bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Bundan bir on yıl sonra torunların renkli saçlar garip garip kıyafetlerle keşke o gün orada olsaydım da evladıma sahip çıksaydım diyeceksiniz. Dememek için gelmemiz gerekiyor. Pazar günü ‘iki eli kanda da olsa’ gelmelerini bekliyoruz. Siper et gövdeni ‘Dursun Bu Hayasızca Akın’ sloganıyla buluşuyoruz. Aile kurumunu ve ülkemizin geleceğini korumak için yarın meydanlarda olacağız. Bir kaosun gelişini engellememiz gerekiyor.