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Siyaset Yarın tek tek açıklanıyor! Ak Parti’den tarihi gün
Siyaset

Yarın tek tek açıklanıyor! Ak Parti’den tarihi gün

Yeniakit Publisher
2023-04-10 14:59:00 -
Yarın tek tek açıklanıyor! Ak Parti’den tarihi gün

AK Parti’de seçim beyannamesi yarın Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara'da açıklanacak.

AK Parti’de seçim beyannamesi yarın Genel Başkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda açıklanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak beyannamede, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı ve 2023 yılına özel 23 ana başlık yer alacak.

Başlıklar arasında depremle mücadele, Türkiye Yüzyılı, ekonomi, kadın, aile, gençlik, adalet ile toplumsal huzur vurgusu yapılacak.

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