  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
Yaşam

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşı sebebiyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulandı. Vatandaşlar 4 Ocak Pazartesi günü yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri

Yeniakit Publisher
2021-01-03 22:04:00 -
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

4 Ocak sokağa çıkma yasağı saat kaçta? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar 80 saatlik yasağın ne zaman sona ereceğini, 4 Ocak Pazartesi günü yasağın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel

31 Aralık Perşembe saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Hafta içi yasağı ise 4 Ocak Pazartesi akşam 21.00’de başlayacak kısıtlama ertesi gün 05.00’te tamamlanacak.

1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?
1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?

Ekonomi

1000 TL destek başvurusu | Pandemi destek başvurusu bitti mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı
Siyaset

AK Parti son seçim anketi sonuçlarını açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son anket sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Dağ, "Bizde sonuçlar 24 Haziran'daki tablo ile..
İYİ Partili vekilden skandal
Siyaset

İYİ Partili vekilden skandal "Evlat Nöbeti" çıkışı

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annelerin eylemine devlet yetkililerinin katılmasını doğru bulmadığını söyle..
ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar
Dünya

ABD’nin dünyadan sakladığı F-35 gerçeği ne? S-400’den boşuna korkmuyorlar

Türkiye ve ABD arasında yaşanan F-35 ve S-400 krizinin perde arkasında ABD'nin F-35'lerle ilgili tüm dünyadan saklamaya çalıştığı gerçekler ..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay