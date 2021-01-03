Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
Pazartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? | Yılbaşı sebebiyle 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması 81 ilde uygulandı. Vatandaşlar 4 Ocak Pazartesi günü yasak olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün sokağa çıkma yasağı var mı? | 4 Ocak sokağa çıkma yasağı saatleri
4 Ocak sokağa çıkma yasağı saat kaçta? | Koronavirüs salgını sebebiyle hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları uygulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar 80 saatlik yasağın ne zaman sona ereceğini, 4 Ocak Pazartesi günü yasağın ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? | Sokağa çıkma yasağı saatleri güncel
31 Aralık Perşembe saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek. Hafta içi yasağı ise 4 Ocak Pazartesi akşam 21.00’de başlayacak kısıtlama ertesi gün 05.00’te tamamlanacak.