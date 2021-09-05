Okulların açılmasıyla birlikte pek çok kişi toplu ulaşımda indirim ya da ücretsiz tarife uygulanıp uygulanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın otobüsler kaça kadar bedava?

Yarın otobüsler bedava mı 2021? 6 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi 2021

Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürerken aşılamada gelinen nokta, pandemiyle yaşamanın öğrenilmesi gibi etkenlerle birlikte yüz yüze eğitimin 6 Eylül’de başlanmasına karar verildi. 6 Eylül Pazartesi günü tüm yurtta okullar açılacak. Öğrenciler haftanın 5 günü yüz yüze eğitime devam edecek. Okulların açılacağı ilk gün ise toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağı ise merak konusu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'den yapılan açıklamada, belediyenin okulların açılacağı 6 Eylül Pazartesi ve ilk hafta, trafikte sıkıntı yaşanmaması için bir dizi önlem alındığı belirtildi.

İstanbul'da pazartesi günü saat 06.00-14.00'te toplu ulaşımın ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, aynı gün servis araçlarının tam gün ücretsiz park edebileceği, yolda kalan araçlar için de çekicilerin hazır bekletileceği kaydedildi.

Valilik, emniyet ve İBB birimlerinin ortak çalışarak trafik yönlendirmesi yapacağı ifade edilen açıklamada, "Servisler ve okul yolları denetlenecek. İBB, ulaşımı AKOM’dan koordine edecek. Devam eden altyapı çalışmaları da pazartesiye kadar tamamlanacak. İstanbul'da 7 bin 60 okulda 2 milyon 819 bin 443 öğrenci ve 198 bin 165 öğretmen 6 Eylül'de ders başı yapacak. 324 bin öğrenci, 18 bin servis aracıyla okullarına taşınacak" denildi.