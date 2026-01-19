2026 yılı dini günler takvimine göre Üç Aylar’ın ikinci ayı olan Şaban ayı, 19 Ocak Pazartesi akşam ezanıyla başladı. Bilindiği gibi İslam’da geceler günden önce başlar. Şaban ayının başlamasıyla birlikte hem bu ayın manevi iklimi hem de nafile ibadetler yeniden gündeme gelirken, özellikle “yarın oruç tutulur mu?” sorusu merak ediliyor.

Yarın oruç var mı? 20 Ocak Salı oruç tutulur mu?

Şaban ayının başlamasıyla birlikte bu ayda nafile oruç tutulabileceği din büyüklerince belirtiliyor. Şaban ayında tutulan oruç, Ramazan’dan sonra en faziletli oruçlardan biri olarak belirtilirken, bu nedenle birçok kişi Şaban’ın ilk günleriyle birlikte oruç ibadetine niyet ediyor. Bu kapsamda 20 Ocak Salı günü, Şaban ayı içinde nafile olarak oruç tutulabilecek günler arasında yer alıyor. Ayrıca kaza borcu olanların da Şaban ayında fırsat buldukça oruç tutmaları tavsiye ediliyor.

Şaban ayı neden önemli?

Şaban ayının en çok öne çıkan yönü, içinde barındırdığı Berat gecesi. Bu gecede Allah’ın rahmetinin yeryüzüne indiği, rızık isteyenlere rızık, şifa isteyenlere şifa ve af isteyenlere mağfiret kapılarının açık kaldığı ifade ediliyor. Şaban ayı, aynı zamanda amellerin tartıldığı, tövbelerin kabul edildiği ve Ramazan’a hazırlık yapılan bir ay olarak anlatılıyor.

Berat kandili ne zaman?

Şaban ayının başlangıcıyla birlikte, bu ayın 15. gecesine denk gelen Berat Kandili’nin tarihi de netleşti. Takvime göre 2026 yılı Berat Kandili, 2 Şubat Pazartesi günü ihya edilecek.

Şaban ayında kaç gün oruç tutulur?

Şaban ayında oruç için net bir “zorunlu gün sayısı” yok çünkü tutulan oruçların tamamı nafile. Şaban’ın ilk gün orucu, ayın başında-ortasında-sonunda tutulan üç gün oruç, ayrıca ilk ve son perşembe oruçları gibi uygulamalar bu ay içinde öne çıkıyor. Bununla birlikte kişi, dilediği kadar oruç tutabilir.

Şaban ayı orucu niyeti nasıl yapılır?

Şaban ayında oruç tutmak isteyen biri niyetini “Niyet ettim Allah rızası için Şaban orucunu tutmaya” diyerek yapabiliyor. Bu cümleyi mutlaka sesli söylemek gerekmiyor. Niyeti içinden geçirmek de yeterli kabul ediliyor. Sahura kalkmak da niyet yerine geçiyor.

Eyyam-ı biyz günlerinde oruç tutulur mu?

Hicri ayların 13, 14 ve 15. günleri “eyyam-ı biyz” olarak biliniyor. Bu günlerde oruç tutmak, nafile ibadetler arasında yer alıyor. Şaban ayı içinde de bu günlere denk gelen tarihlerde oruç tutulabiliyor.

Şaban ayında orucun faziletine dair rivayetler

Şaban ayında orucun önemine dair aktarılan rivayetlerde, bu ayın Receb ile Ramazan arasında kıymetli bir zaman olduğuna dikkat çekiliyor. Bu dönemde amellerin âlemlerin Rabbine arz edildiği ve Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) bu nedenle Şaban ayında oruçlu olmayı sevdiği ifade ediliyor. Hz. Âişe validemizin sözleriyle aktarılan rivayetlerde de Peygamber Efendimiz’in Ramazan’dan sonra en çok Şaban ayında oruç tuttuğu, bazı zamanlar neredeyse ayın tamamını oruçlu geçirecek sanıldığı anlatılıyor.