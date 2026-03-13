Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı programları kapsamında Kızılören ilçesinde düzenlenen teşkilat iftarına katıldı.
Ziyaret kapsamında İl Başkanı Şahin’in ilk durağı Kızılören Çamlık alanında bulunan Engelsiz Kafe oldu. İl Başkan Yardımcısı Emre İleri’nin eşlik ettiği programda, AK Parti Kızılören İlçe Başkanı Ramazan Coşkun ve teşkilat mensupları Başkan Şahin’i karşıladı.
Teşkilat iftarı öncesinde mesire alanını gezen Başkan Şahin, Kızılören Çamlık alanında doğa yürüyüşü yaptı. Alanı inceleyen Şahin, vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.
Engelsiz Kafe’de teşkilat mensuplarıyla birlikte orucunu açan Başkan Şahin, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak bu tür buluşmaların teşkilat içindeki kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.
GÜLYAZI KÖYÜ’NDE TERAVİH NAMAZI KILDI
AK Parti Kızılören İlçe Başkanı Ramazan Coşkun’un koordinesinde gerçekleşen programın ikinci durağı Gülyazı köyü oldu. İl Başkanı Şahin, burada vatandaşlarla birlikte teravih namazını kıldı.
Namazın ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, köy halkının talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.
Teravih namazı sonrası köydeki çocuklarla da bir araya gelen Başkan Şahin, çocukların oyun parkı ile voleybol ve basketbol sahası taleplerini dinledi. Talepleri not alan Şahin, çocuklara bu konularda destek olunacağı yönünde söz verdi.
