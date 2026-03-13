  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayram yaklaştı, ikinci el araç pazarı hareketlendi Doğrudan yatırımda seneye iyi başladık Bilim dünyası açıkladı: Asya'dan Anadolu'ya... En sağlıklı çaylar listesi! Merkez Bankası az önce duyurdu! İşte yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini Obezite, diyabet, yüksek tansiyon, kalp ve damar uyarısı... Uzman isim net konuştu! “650 bin kişinin emekliliği iptal edildi” iddiası “Eyvah” dedirtmişti! SGK’dan flaş açıklama geldi Türkiye’yi ayağa kaldıran dehşetin altından torunla eşi çıktı: Önce altın dişlerini söktüler, sonra evi ateşe verdiler Ifantis Kostas'tan Türkiye uyarısı! Ciddi sonuçları olur FSMVÜ’ye YÖKAK’tan Tam Akreditasyon
Aktüel
8
Yeniakit Publisher
Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Av. Turgay Şahin, Ramazan ayı programları kapsamında Kızılören ilçesinde düzenlenen teşkilat iftarına katıldı.

#1
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

Ziyaret kapsamında İl Başkanı Şahin’in ilk durağı Kızılören Çamlık alanında bulunan Engelsiz Kafe oldu. İl Başkan Yardımcısı Emre İleri’nin eşlik ettiği programda, AK Parti Kızılören İlçe Başkanı Ramazan Coşkun ve teşkilat mensupları Başkan Şahin’i karşıladı.

#2
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

Teşkilat iftarı öncesinde mesire alanını gezen Başkan Şahin, Kızılören Çamlık alanında doğa yürüyüşü yaptı. Alanı inceleyen Şahin, vatandaşlarla da sohbet ederek Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekti.

#3
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

Engelsiz Kafe’de teşkilat mensuplarıyla birlikte orucunu açan Başkan Şahin, Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yaparak bu tür buluşmaların teşkilat içindeki kardeşlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade etti.

#4
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

GÜLYAZI KÖYÜ’NDE TERAVİH NAMAZI KILDI

#5
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

AK Parti Kızılören İlçe Başkanı Ramazan Coşkun’un koordinesinde gerçekleşen programın ikinci durağı Gülyazı köyü oldu. İl Başkanı Şahin, burada vatandaşlarla birlikte teravih namazını kıldı.

#6
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

Namazın ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Şahin, köy halkının talep ve önerilerini dinleyerek not aldı.

#7
Foto - Başkan Şahin Kızılören'de iftar yaptı, Gülyazı'da teravih kıldı...

Teravih namazı sonrası köydeki çocuklarla da bir araya gelen Başkan Şahin, çocukların oyun parkı ile voleybol ve basketbol sahası taleplerini dinledi. Talepleri not alan Şahin, çocuklara bu konularda destek olunacağı yönünde söz verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması
Gündem

İstanbul Valiliği'nden ''Ekrem İmamoğlu'' açıklaması

İstanbul Valiliği, 'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' davasında Vali Davut Gül hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. ..
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’
Gündem

Mahkemede ‘sayın’ tartışması: ‘35 yıllık avukatım böylesini görmedim’

Yolsuzluktan suç örgütü kurmaya kadar birçok ağır suçlamayla yargılanan CHP’nin yüz karası Ekrem İmamoğlu’nun, mahkeme heyetinin kendisine "..
İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor
Gündem

İlahiyat öğrencisi 5816’dan 7 yılla yargılanıyor

İçerik üreticisi ilahiyat fakültesi öğrencisi Halil Atakan Ay, hiçbir hakarete yer vermeksizin M.Kemal’e yönelik gerçekleştirdiği bir paylaş..
Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!
Dünya

Irak'ta Fransız üssü vuruldu: Erbil ve Mahmur alev alev!

Irak'ın Mahmur bölgesindeki Peşmerge-Fransa ortak üssüne düzenlenen İHA saldırısında Fransız askerleri yaralandı. Saldırıyla eş zamanlı olar..
Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!
Gündem

Erdoğan'dan Guterres'e büyük jest!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Atatürk Uluslararası Barış Ödülü takdim etti. Bölgede süren savaşların gö..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23