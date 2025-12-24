Yarın oruç tutulacak mı? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?

Üç ayların ilk ayı olan Recep ayının başlamasıyla birlikte, kandil tarihleri ve bu mübarek günlerde yapılacak ibadetler yeniden araştırılmaya başlandı. Özellikle Regaip Kandili öncesinde, “Yarın oruç tutulacak mı?” sorusu en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Kandil gecesinin hangi güne denk geldiği kadar, orucun hangi gün tutulacağı da kafa karıştırabiliyor. Peki, oruç ne zaman tutulacak?

Regaip Kandili hangi gün idrak edilecek?

2025 yılının son kandili olan Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe günü idrak edilecek. Kandil geceleri, günü takip eden geceyi kapsadığı için Regaip Kandili, 25 Aralık Perşembe’yi 26 Aralık Cuma’ya bağlayan geceye denk geliyor. Bu nedenle kandil, perşembe akşamı idrak ediliyor.

Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?

Regaip Kandili’nde oruç tutulması, farz bir ibadet değildir. Ramazan ayı dışında tutulan tüm oruçlar nafile ibadet kapsamındadır. Ancak Recep ayı ve özellikle Regaip Kandili, oruç tutulması tavsiye edilen mübarek zamanlar arasında kabul edilir. Peygamber Efendimizin Recep ayında sık sık nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan dışındaki hiçbir ayı tamamen oruçlu geçirmediği bilinmektedir. Bu yönüyle Regaip Kandili, oruç tutulabilecek faziletli günlerden biri olarak görülür.

Regaip Kandili orucu hangi gün tutulur?

Regaip Kandili gecesi perşembe akşamı idrak edilirken, oruç kandil gecesinden sonraki gündüz tutulur. Bu nedenle Regaip Kandili orucu, 26 Aralık Cuma günü tutulur. Oruç tutmak isteyenler, 26 Aralık Cuma günü için imsak vaktine kadar niyet eder ve akşam ezanıyla birlikte orucunu açar. Kandil gecesi ise namaz, dua ve diğer ibadetlerle ihya edilir.

Recep ayında oruç kaç gün tutulur?

Recep ayında tutulacak oruç sayısı konusunda kesin bir sınır bulunmaz. Kişi, sağlığı elverdiği ölçüde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bazı günler oruca daha fazla önem atfedilirken, özellikle Recep ayının ilk günleri ve Regaip Kandili’ni karşılayan günlerde tutulan oruçlar faziletli kabul edilir. Bununla birlikte, orucun Ramazan ayına benzetilmemesi için Peygamber Efendimizin zaman zaman ara verdiği de bilinmektedir.

Pazartesi ve Perşembe orucu neden önemlidir?

İslam’da pazartesi ve perşembe günleri tutulan oruçlar da ayrı bir yere sahiptir. Bu günlerde amellerin Allah’a arz edildiği kabul edilir ve bu nedenle Peygamber Efendimizin bu günlerde oruç tutmayı tercih ettiği rivayet edilir. Regaip Kandili’nin perşembe gününe denk gelmesi, bu yönüyle oruç ibadetine ayrı bir anlam kazandırır.

Üç aylarda orucun önemi

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar, İslam dünyasında manevi bir hazırlık dönemi olarak kabul edilir. Bu süreçte Müslümanlar, farz ibadetlerin yanı sıra nafile namazlar kılar, oruç tutar, dua eder ve hayır işlerine yönelir. Regaip Kandili de bu manevi iklimin ilk güçlü işareti olarak görülür.

Regaip Kandili’nde oruç tutmanın fazileti

Regaip Kandili’nde tutulan oruç, Müslümanlar için büyük bir manevi kazanç olarak değerlendirilir. Gündüzü oruçla, gecesi namaz ve dua ile geçirilen bu mübarek zaman dilimi, kişinin hem bedenen hem ruhen arınmasına vesile kabul edilir. Recep ayı, “Allah’ın ayı” olarak anılırken, bu ayda yapılan ibadetlerin sevabının da büyük olduğu ifade edilir.