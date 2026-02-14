  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'nin projeye girmesini reddetmişlerdi! 6. nesil savaş uçağı projesi hayata döndürüldü Elon Musk'ı kafaya taktılar! Binlerce uydu için onay çıktı MMU Kaan'dan dünyayı sallayacak fotoğraf geldi 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe DEM'li belediyeden esnafa işkence Yunanistan Türkiye'de resmen maden buldu! Süreyi apar topar uzattı Donald Trump Macaristan'da kimi desteklediğini açıkladı Düşmanlık etmenin bir işe yaramadığını anladılar! Olay itiraf geldi: Türkiye bizim için vazgeçilmez Bilal Erdoğan 'çok kötü haber' diyerek moralleri bozacak açıklamayı yaptı 14 ilde büyük operasyon! 324 kişi tutuklandı, el konulan para dudak uçuklattı
Otomotiv
11
Yeniakit Publisher
120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılında 4,6 milyon adetlik satışla 120 yıllık ABD’li üretici Ford’u geride bırakarak dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi oldu.

#1
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Elektrikli araç pazarında hızlı büyümesiyle dikkat çeken Çin merkezli BYD, küresel otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Şirket, geçen yıl dünya genelinde 4,6 milyon araç satarak tarihindeki en yüksek yıllık satış rakamına ulaştı. Bu performans, bir önceki yıla göre yüzde 7,7’lik artış anlamına geliyor.

#2
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Aynı dönemde ABD’li otomobil üreticisi Ford’un satışları yüzde 2 gerileyerek 4,4 milyon adette kaldı. Böylece BYD, Ford’u ilk kez geride bırakarak küresel sıralamada altıncı sıraya yükseldi.

#3
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Ford, ABD pazarında sınırlı artış kaydetse de Avrupa ve özellikle Çin’de pazar payı kaybetmeye devam etti. Çinli üreticiler BYD, Xiaomi ve Geely, uygun fiyatlı ve teknoloji odaklı elektrikli modellerle yerel pazarda avantaj sağladı.

#4
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Elektrikli dönüşüm sürecini yeniden yapılandıran Ford’un, bu süreçte toplam 19,5 milyar dolarlık zarar yazdığı açıklandı. Bu tablo, geleneksel üreticilerin elektrikli araç yarışında karşılaştığı maliyet baskısını gözler önüne serdi.

#5
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Çin, BYD’nin en büyük pazarı olmaya devam ederken şirket ihracat atağını hızlandırdı. Avrupa, Güney Amerika ve Asya pazarlarına açılan BYD’nin ihracatı 1,05 milyon araca ulaştı. Bu rakamın 2026’da 1,3 milyona çıkması bekleniyor.

#6
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Ancak Çin iç pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç talebinde yavaşlama sinyalleri görülüyor. Ocak ayında BYD’nin Çin satışları 205 bin 518 adede gerilerken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 300 bin 538 olarak kaydedilmişti.

#7
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Elektrikli araç satışları 125 bin 377’den 83 bin 249’a düşerken, şarj edilebilir hibrit satışları da gerileme gösterdi. Uzmanlar, bu düşüşte Çin hükümetinin yeni enerji araçlarına yeniden yüzde 5 satın alma vergisi uygulamasının etkili olduğunu belirtiyor.

#8
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Öte yandan Japon otomotiv devi Toyota, Lexus, Hino ve Daihatsu markaları dahil toplam 11,32 milyonluk satışla üst üste altıncı kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Volkswagen 8,98 milyon adetle ikinci sıradaki yerini muhafaza etti.

#9
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

Hyundai Motor Group 7,28 milyonla üçüncü sırada yer alırken, General Motors ve Stellantis ilk beşi tamamladı.

#10
Foto - 120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe

BYD’nin yükselişi, elektrikli araç devriminin küresel otomotiv sektöründe güç dengelerini kalıcı biçimde değiştirmeye başladığını gösteriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı
Gündem

Evi kurşunlanan CHP’linin başvurusu kabul edildi! ‘İmamoğlu posterini indirin’ talimatı

CHP'li "suç örgütü lideri" Ekrem İmamoğlu’nun CHP İstanbul İl Başkanlığı binasındaki fotoğrafının kaldırılmasına karar verildi. CHP’li Erol ..
MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’
Siyaset

MTTB Başkanı’ndan İsmail Saymaz’a tokat gibi cevap! ‘MTTB sizi rahatsız ediyorsa bu rahatsızlığı vermeye devam edeceğiz!’

CHP’lilerin yeni atanan iki bakanla ilgili hazımsızlıkları sürüyor. Halk TV ekranlarında, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin Milli Türk Tale..
Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var
Gündem

Meclis'ten geçti! Trafikte bunları yapan yandı: 280 bin lira cezası var

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Meclis'te resmen kabul edildi. Birçok ihlale ağır yaptırımlar getir..
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler
Gündem

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten flaş sözler

Adalet Bakanı Akın Gürlek A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, CHP'nin kürsü işgali sırasında neler yaşandığını anl..
Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz
Gündem

Türkiye'den skandal rapora sert tepki: Reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun skandal raporuyla ilgili bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Ülkemizi hedef alan asılsız iddia..
Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!
Gündem

Kabinedeki değişim Ümit Özdağ’ın ayarlarını bozdu: Türk milletine en büyük kötülük!

Ümit Özdağ’ın İskilipli Atıf Hoca’nın mezarında anma programına katılıp dua okuduğu için ‘Vatana ihanetten yargılayacağım’ dediği Mustafa Çi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23