120 yıllık ABD devine çelme! Çinli firmadan ağır darbe
Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılında 4,6 milyon adetlik satışla 120 yıllık ABD’li üretici Ford’u geride bırakarak dünyanın en büyük altıncı otomobil üreticisi oldu.
Elektrikli araç pazarında hızlı büyümesiyle dikkat çeken Çin merkezli BYD, küresel otomotiv sektöründe dengeleri değiştirdi. Şirket, geçen yıl dünya genelinde 4,6 milyon araç satarak tarihindeki en yüksek yıllık satış rakamına ulaştı. Bu performans, bir önceki yıla göre yüzde 7,7’lik artış anlamına geliyor.
Aynı dönemde ABD’li otomobil üreticisi Ford’un satışları yüzde 2 gerileyerek 4,4 milyon adette kaldı. Böylece BYD, Ford’u ilk kez geride bırakarak küresel sıralamada altıncı sıraya yükseldi.
Ford, ABD pazarında sınırlı artış kaydetse de Avrupa ve özellikle Çin’de pazar payı kaybetmeye devam etti. Çinli üreticiler BYD, Xiaomi ve Geely, uygun fiyatlı ve teknoloji odaklı elektrikli modellerle yerel pazarda avantaj sağladı.
Elektrikli dönüşüm sürecini yeniden yapılandıran Ford’un, bu süreçte toplam 19,5 milyar dolarlık zarar yazdığı açıklandı. Bu tablo, geleneksel üreticilerin elektrikli araç yarışında karşılaştığı maliyet baskısını gözler önüne serdi.
Çin, BYD’nin en büyük pazarı olmaya devam ederken şirket ihracat atağını hızlandırdı. Avrupa, Güney Amerika ve Asya pazarlarına açılan BYD’nin ihracatı 1,05 milyon araca ulaştı. Bu rakamın 2026’da 1,3 milyona çıkması bekleniyor.
Ancak Çin iç pazarında elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç talebinde yavaşlama sinyalleri görülüyor. Ocak ayında BYD’nin Çin satışları 205 bin 518 adede gerilerken, geçen yılın aynı döneminde bu rakam 300 bin 538 olarak kaydedilmişti.
Elektrikli araç satışları 125 bin 377’den 83 bin 249’a düşerken, şarj edilebilir hibrit satışları da gerileme gösterdi. Uzmanlar, bu düşüşte Çin hükümetinin yeni enerji araçlarına yeniden yüzde 5 satın alma vergisi uygulamasının etkili olduğunu belirtiyor.
Öte yandan Japon otomotiv devi Toyota, Lexus, Hino ve Daihatsu markaları dahil toplam 11,32 milyonluk satışla üst üste altıncı kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi unvanını korudu. Volkswagen 8,98 milyon adetle ikinci sıradaki yerini muhafaza etti.
Hyundai Motor Group 7,28 milyonla üçüncü sırada yer alırken, General Motors ve Stellantis ilk beşi tamamladı.
BYD’nin yükselişi, elektrikli araç devriminin küresel otomotiv sektöründe güç dengelerini kalıcı biçimde değiştirmeye başladığını gösteriyor.
