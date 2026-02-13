Yunanistan ve İtalya panikte! Libya'nın petrolü ve gazı Türkiye yolunda

TAHSİN HAN

Yunan basını Türkiye’yi konuşmaya ve yazmaya devam ediyor... Naftemporiki sitesinin bugün manşetten verdiği haberine göre, “Henüz resmi haritalar yayınlanmamış olsa da, enerji analistlerinin ilk tahminleri, Bingazi açıklarında üç şirketten oluşan konsorsiyumun arama yapmayı planladığı alanın, 2019 tarihli Türk-Libya Paktı’nın sınırları içinde kaldığı yönündedir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Ankara’da Ege ve ikili ilişkileri görüşürken, Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Ankara’nın “Libya’da petrol ve doğalgaz arama hakkını kazandığını “ açıkladı. Bayraktar, X’ten yaptığı bir paylaşımda, Türkiye’nin ulusal petrol şirketi TPAO’nun, İspanyol REPSOL ve Macar MOL şirketleriyle ortak girişim halinde, Bingazi açıklarında ve Sirte Havzası’nda karada petrol arayacağını yazdı.

Açıklamada, “Üç şirket, Bingazi’nin yaklaşık 140 kilometre kuzeybatısında, 1.500 metreyi aşan su derinliklerinde, 10.300 kilometrekareden fazla bir alanı kapsayan açık deniz O7 bloğunda arama çalışmaları yürütecek. REPSOL projeyi yüzde 40 hisseyle işletecek, TPAO yüzde 40 hisseye sahip olacak ve MOL yüzde 20 hisse alacak” denildi.

AFİRKA’NIN EN BÜYÜK İKİNCİ PETROL ÜRETİCİSİ

Afrika’nın Nijerya’dan sonraki en büyük ikinci petrol üreticisi olan Libya, Afrika’daki en büyük kanıtlanmış ham petrol rezervlerine sahip ancak 2011’den beri yaşanan siyasi istikrarsızlık yatırım ve üretimi sınırladı. Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) kaynakları, “Petrol ve doğalgaz arama ruhsatlarının yeniden verilmesi, Libya’nın arama faaliyetlerini canlandırma ve şu anda günde 1,2-1,3 milyon varil civarında seyreden üretimi artırma çabasını gösteriyor” dedi.

Henüz resmi haritalar yayınlanmamış olsa da, enerji analistlerinin ilk tahminleri, üç şirketin oluşturduğu konsorsiyumun Bingazi açıklarında arama yapmayı üstlendiği alanın, 2019 tarihli Türk-Libya Paktı’nın sınırları içinde kaldığı görüşünde birleşiyor. Enerji piyasası oyuncuları, “Halife Hafter’in hakim olduğu Libya’nın doğu kesiminde yer seçimi, Ankara’nın uluslararası tepkilere rağmen provokatif iddialarını pratikte meşrulaştırma girişimini gösteriyor” diyor.

Aynı kaynaklar ayrıca, “Libya Ulusal Petrol Şirketi ile Türk TRAO arasında geçen Haziran ayında 4 açık deniz bölgesinde jeolojik ve jeofizik çalışmalar yapılması için imzalanan mutabakat zaptı, Atina’yı endişelendiriyor; zira Atina, Ankara’nın Akdeniz’deki yasadışı iddialarını her şekilde desteklediğini düşünüyor” diye ekliyor.

TÜRKİYE, HAFTER’LE DİYALOG İÇİNDE

Üç şirketten oluşan konsorsiyumun lisanslandırılmasının zamanlaması tesadüfi değil: Bu, Türkiye ile Libya’nın doğusunda Hafter liderliğindeki hükümet arasında diyaloğun kademeli olarak yeniden başlamasına bir yanıt niteliğinde. Avrupalı analistler, “Hafter için, Türkiye’nin Sirenayka’daki yatırımlarının getireceği ekonomik fırsatlara ek olarak, Türkiye ile güçlenen diyalog, aşiret ve milisler arasındaki devam eden çatışmalar nedeniyle zayıflamış olan Trablus’taki resmi Libya hükümeti karşısındaki konumunu güçlendirebilir” diye vurguluyor.

İTALYA DA OYUNDA GİRDİ

Halife Hafter, petrol zengini Sirte bölgesinde açık denizde hidrokarbon arama çalışmaları için İtalyan ENI şirketine zaten bir lisans vermişti. Bölge, Hafter’ın güçlerinin kontrolünde bulunuyor. İmtiyaz, ENI liderliğindeki ancak QatarEnergy ile ortaklık kuran bir konsorsiyuma verildi ve 29.000 kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Anlaşmanın, Libya Ulusal Petrol Şirketi temsilcilerinin de katılımıyla Şubat ayı sonuna kadar resmen imzalanması bekleniyor.

İTALYA, TÜRKİYE’Yİ RAKİP GÖRÜYOR

Libya’daki istikrarsızlaşmadan bu yana, İtalyan ENI şirketi ilk kez General Hafter’ın kontrolündeki bölgede imtiyaz elde ediyor.

İtalya, Ankara’nın Libya petrol sektöründeki eylemlerinden bile endişe duyuyor ve bu bağlamda, önümüzdeki Salı günü Venedik’te “Türkiye: İtalya’nın yeni komşusu ve rakibi” başlıklı bir konferans düzenleniyor.

İtalyan medyası, Ankara’nın “Akdeniz’deki etkinliği ve Libya’daki güçlü ticari ve askeri varlığı nedeniyle birçok alanda İtalya’yı geride bırakma tehdidi oluşturduğunu” yazıyor.