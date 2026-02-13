Başıboş köpek mağdurları yeni Bakan Çiftçi’den umutlu: Erzurum'daki gibi sıfırlayın

Akit’e konuşan Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) Başkanı Murat Pınar, “Sayın Mustafa Çiftçi’nin Erzurum’u yönetirken elde ettiği ‘sıfır başıboş köpek’ başarısını bütün ülkede göstermesi bizi çok mutlu edecektir” dedi.

“SIFIR BAŞIBOŞ KÖPEK’ BAŞARISI ÜLKE GENELİNE YAYILSIN”

Kızı Mahra Melin Pınar’ı 2022 yılında sahipsiz başıboş köpeklerin kovalaması sonucu gerçekleşen trafik kazasında kaybeden Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği (GÜSODER) Başkanı Murat Pınar, Akit’e yaptığı açıklamada; “Sayın Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı görevine atanmasından dolayı mutluyuz. Sahipsiz köpek sorunun çözümü için şimdiye kadar güzel adımlar atıldı. 5199 sayılı Kanun’da önemli değişiklikle yapıldı. Kanunun sahada uygulanması için kurumlarımız çalışmakta ise de bu çalışmaların kimi alanlarda beklediğimiz hızda ve performansta ilerlemediğini de görüyoruz. Bu nedenle hem valiliklerin hem de yerel yönetimlerin koordinasyonu Sayın Bakanımızda olduğu için daha radikal tedbirler alınacağını düşünüyoruz. Kızımız Mahra Melin Pınar’ın, 05.03.2022 tarihinde sahipsiz başıboş köpeklerin kovalamasından kaçarken geçirdiği kaza sonucunda 28.03.2022 tarihinde hayatını kaybetmesi nedeniyle yaşadığımız büyük acıyı başka aileler yaşamasın diye anne-babası olarak 26 Nisan 2022 tarihinde Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneği’ni (GÜSODER) kurduk. Ancak o tarihten bu yana başıboş köpek kaynaklı onlarca ölüm yaşandı. Sayın Mustafa Çiftçi’nin Erzurum’u yönetirken elde ettiği ‘sıfır başıboş köpek’ başarısını bütün ülkede göstermesi bizi çok mutlu edecektir. Yeni görevinin tüm ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

“SAYIN BAKANIN 5199 SAYILI KANUNU UYGULAYACAĞINA İNANIYORUZ”

Başıboş sokak köpeği sorununa karşı mücadelesiyle tanınan aktivist Avukat Meltem Zorba da, “Sayın Mustafa Çiftçi’nin İçişleri Bakanlığı görevine getirilmesine çok memnun olduk” diyerek şunları söyledi: “Kendisinin yaptığı işleri Çorum Valiliği’nden bu yana, özellikle de Erzurum Valisi iken yakından izledik. Pek çok alanda güzel işler başardığını ve çalıştığı şehir halkının güvenini kazandığını biliyoruz. Bizim mücadele alanımız olan ‘sahipsiz köpek meselesi’ açısından baktığımızda ise takdirimiz ve teşekkürümüz elbette had safhadadır. Sayın Bakan, valilik yaptığı şehirlere ‘sokakta sahipsiz başıboş köpek olmayacağı’ ilkesini uygulamış ve 6 Kasım 2025 tarihinde Erzurum’da sokakta başıboş köpek sayısının sıfırlandığını duyurmuştu. Başıboş köpek sorunu karşısında, insanların can güvenliği ve halk sağlığının korunması için kesin kararlı ve açık tavrını biliyoruz.

Bu sorunda, haksız ve hukuksuz talebi olan kimi lobilerin duygu sömürüsü veya baskısına mahal vermeksizin 5199 sayılı Kanunu uygulayacağına inanıyoruz. Başıboş köpeklerin toplanması konusunda İçişleri Bakanı’nın önemli yetki ve sorumlulukları bulunmaktadır. Hayvanları Koruma Kanun’unda, 7527 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler 2 Ağustos 2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yapılan bu değişiklikle, sahipsiz köpeklerin bütünüyle toplanması zorunluluğu öngörülmüştür. Kanuna göre sahipsiz köpeklerin toplanması yükümlülüğü yerel yönetimlere verilmişken, il hayvanları koruma kurulu oluşturulması ve kurula başkanlık görevi ise valilere verilmiştir. Dolayısıyla, belediye başkanları ve valilerin koordinasyon ve denetimi İçişleri Bakanı uhdesinde olduğundan, sahipsiz köpek meselesinde alınması gereken tedbirler de Sayın Bakan’ın denetiminde bulunmaktadır. Kendisinin bu konudaki kararlı tavrını ve Erzurum’u yönetirken elde ettiği başarıyı bütün ülke sathında göstermesini bekliyoruz”