Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması
Giriş Tarihi:

Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, kabri başında duarla anıldı. Dua merasimine birçok siyasi isim katıldı.

#1
Foto - Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, anmaya Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Topbaş'ın ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

#2
Foto - Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda dualar edildi. Belediye Başkanı Turan, Topbaş'la uzun yıllara dayanan dostlukları ve çalışma arkadaşlıkları olduğunu belirtti.

#3
Foto - Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması

Turan, Topbaş'ın tam bir hizmet ve gönül insanı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Zaman zaman buradaki hazireyi ziyaret ediyorum. Kadir Abi'nin mezarının başında ziyaretçiler gördüm, 'Tanıyor muydunuz? diye sordum.

#4
Foto - Ergün Turan'dan Kadir Topbaş açıklaması

'Hayır, birebir tanımıyoruz ama biz onu çok seviyorduk, buraya gelmişken mezarını ziyaret edip Fatiha okumak istedik' dediler. Bu, bir insan için çok kıymetli bir durumdur. Allah'ın bir insana vereceği izzetlerden biridir. Kendisini sadece İstanbul'a adamış, başka bir hayal kurmayan, başka bir mevki, makam hayali taşımayan bir insandı. Bugün yaşananlar, kendini bu şehre adayan insanların İstanbul'a ne kadar büyük katkılar sunduğunu gösteriyor. Vefat yıl dönümünde ailesi ve sevenleri vefa gösteriyor. Mekanı cennet olsun."

