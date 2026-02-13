'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Öztürk’ün daha önce gündeme taşıdığı iddialar arasında şu suçlamalar yer alıyor: GİK üyeliği için 1 milyon TL, bazı genel başkan yardımcılıkları için 4–5 milyon TL talep edildiğini iddia etti. Başdanışmanlık görevi için 2 milyon TL’yi elden verdiğini, eski ortağını GİK üyesi yapmak için de 400 bin TL ödediğini öne sürdü. Parti merkezine “çantalarla, poşetlerle” para girdiğini, makbuz kesilmediğini ve bu paraların bir kısmının doğrudan Ümit Özdağ’a aktarıldığını iddia etti. Zafer Partisi ise Hasan Öztürk’ün iddialarını kesin bir dille reddetti. Parti yönetimi, Öztürk’ün görevden alınmasının ardından “iftira kampanyası” başlattığını savunarak, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.