SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın eski Başdanışmanı Hasan Öztürk'ün "Kayıt dışı para girişi" iddiaları üzerine flaş bir iddia gündeme geldi. Zafer Partisi hakkında soruşturma başlatıldığı öne sürüldü.

#1
Foto - 'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Zafer Partisi eski Genel Başkan Başdanışmanı Hasan Öztürk, parti yönetimi ve Genel Başkan Ümit Özdağ hakkında kamuoyunu sarsan iddialar ortaya attı. Sosyal medyada paylaştığı videoda savcıları göreve çağıran Öztürk, Zafer Partisi’nin bazı yabancı istihbarat servisleriyle bağlantısı olduğu yönünde şüpheler bulunduğunu öne sürdü.

#2
Foto - 'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Öztürk, özellikle Alman istihbaratı BND ve İsrail istihbaratı MOSSAD ile temas kurulduğunu iddia ederek, bu temasların ardından Özdağ’ın söyleminde belirgin bir değişim yaşandığını savundu. İddialarını “devlet meselesi” olarak nitelendiren Öztürk, “Türkiye ikinci bir 15 Temmuz’u kaldıramaz” sözleriyle dikkat çekti.

#3
Foto - 'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Hasan Öztürk, partisinin tüm mali hareketlerinin ve uluslararası temaslarının şeffaf biçimde soruşturulması gerektiğini belirterek, yetkililere çağrıda bulundu. Öztürk’e göre, partinin finansman kaynakları ve yurt dışı ilişkileri detaylı biçimde incelenmeli.

#4
Foto - 'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

X'te Ülkücü Harekat isimli hesabın iddiasına göre, Hasan Öztürk'ün sözleri üzerine harekete geçildi ve Zafer Partisi hakkında soruşturma başlatıldı.

#5
Foto - 'Poşetlerle para geldi' denmişti! Zafer Partisi hakkında flaş iddia

Öztürk’ün daha önce gündeme taşıdığı iddialar arasında şu suçlamalar yer alıyor: GİK üyeliği için 1 milyon TL, bazı genel başkan yardımcılıkları için 4–5 milyon TL talep edildiğini iddia etti. Başdanışmanlık görevi için 2 milyon TL’yi elden verdiğini, eski ortağını GİK üyesi yapmak için de 400 bin TL ödediğini öne sürdü. Parti merkezine “çantalarla, poşetlerle” para girdiğini, makbuz kesilmediğini ve bu paraların bir kısmının doğrudan Ümit Özdağ’a aktarıldığını iddia etti. Zafer Partisi ise Hasan Öztürk’ün iddialarını kesin bir dille reddetti. Parti yönetimi, Öztürk’ün görevden alınmasının ardından “iftira kampanyası” başlattığını savunarak, kendisi hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

