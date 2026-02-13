Koca vekillerin Meclis tutanaklarından haberi mi yok yoksa yalan mı söylüyorlar? CHP’nin iddiaları birer birer çürüdü

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin TBMM’deki yemin töreninde, başını Mahmut Tanal’ın çektiği CHP’li milletvekilleri bozgunculuk çıkarıp AK Partililere saldırdılar. Özellikle AK Parti Milletvekili Osman Gökçek’e, “O hırsızı döveceğim” diyerek saldıran Mahmut Tanal, Gökçek’ten karşılık alınca hemen, “Planlı, organize saldırı var” edebiyatı yapmaya başladı.

Meclis Genel Kurulu’nu DEM Partili Pervin Buldan’ın yönetmeni gerekirken Bekir Bozdağ’ın yönettiğini, bu yüzden saldırının başından planlanmış olduğunu ileri sürdü.

Tanal’ın iftiralarına dair Buldan’ın ardından AK Partili Bekir Bozdağ da açıklama yaptı.

Bozdağ’ın açıklaması şöyle:

İşin doğrusunu ayrıca kamuoyunun bilgisine sunmak gereği doğmuştur:

1 . Meclis yönetimi sırasında Divanda görev alan Meclis kâtiplerinden birinin muhalefetten olması, İçtüzük emri değil teamül gereğidir. Ancak muhalefeti temsilen Divanda görev yapan kâtip üyenin Meclis Başkanvekilinden izin istemesi ve yerine iktidar grubundan bir kâtip üyeyi önermesi halinde her iki kâtip üyenin iktidar grubundan olması da Meclis teamülüdür. İçtüzükte hüküm bulunmayan hallerde Meclis temülü, İçtüzük hükmü gibi uygulanır. Bu konu tartışma dışıdır.

CHP grubu adına Divanda görev yapan kâtip üyemiz ve Hatay Milletvekilimiz Sayın Nermin Yıldırım Kara, yanıma geldi, belli bir süre Divandan ayrılmak için izin istedi. Ben de kendisine, “Yerine birini buldun mu?” diye sordum. O da Ak Parti Grubundan kâtip üyemiz ve Adıyaman Milletvekilimiz Sayın İshak Şan’a rica ettiğini, yerine onun görev yapacağını söyledi. Ben de izin verdim. Kaldı ki bu, ihtiyaç halinde sürekli uygulanagelen bir teamüldür.

2 . Bakanların and içme metinleri, Meclis tutanaklarında yer almaz. Tutanaklarda sadece “And içti.” kaydı yer alır. Bugüne kadar yapılmış tüm milletvekili ve bakan and içmeleri tutanaklarda bu şekilde kayıtlıdır. Bunun aksini iddia edeni, tutanaklar tekzip etmektedir.

3 . And içme sırasında benim Meclis Başkanvekili olarak Genel Kurulu yönetmem, planlı değildir. Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan; salı günü beni aradı, Sayın Cumhurbaşkanımızın Çarşamba günü saat 14.00’e kendilerine randevu verdiğini, Meclis Başkanvekili Sayın Celal Adan’a önce rica ettiğini, ancak onun cenazesi olması hasebiyle yapamayacağını söylediğini bana ilettikten sonra görüşme bitene kadar Genel Kurulu yönetmemi rica etti. Ben de ricasını kabul ettim. Bu sırada bakanların ataması söz konusu değildi. Meclis Başkanvekili Sayın Pervin Buldan, dünkü Meclis Genel Kurulunda bu gerçeği bütün açıklığıyla anlattı. Bu hakikatin dışında dile getirilen iddialar, zandır ve asılsızdır.

4 . Meclisin çalıştığı günlerde Divanın arkasındaki Başkan ve Başkanvekillerinin kullandığı çalışma odalarında danışma kurulu toplantıları ve daha birçok istişare toplantıları yapılır. Burada pek çok ihtilaf, Meclisin mehabetine ve saygınlığına uygun çözüme kavuşturulur. O gün, önce danışma kurulunda, sonra da yemin öncesi verdiğim arada konuyu tekrar gündem yaptım, Genel Kurulda Meclisimize yakışmayacak görüntülere izin vermeyelim, itirazlarımızı yapalım, demokratik tepkimizi ortaya koyalım, bunlar zaten hepimizin demokratik hakkıdır, andiçmeyi engelleyecek bir girişimde bulunmayalım, dedim. Ama bir uzlaşma maalesef sağlanamadı. Daha sonra Ak Parti Grup Başkanımız Sayın Abdullah Güler ve Ak Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Abdülhamit Gül ile CHP Grup Başkanvekilleri Sayın Murat Emir ve Sayın Ali Mahir Başarır özel bir görüşme yaptılar. Görüşme uzayınca ben de yanlarına gittim. İstişare ve uzlaşma arayışları devam etti. Ama işin sonunda bir uzlaşma maalesef çıkmadı.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili olarak Anayasa ve İçtüzükün bana verdiği yetkileri kullandım, and içmeyi Anayasa ve İçtüzükün âmir hükümlerine göre yaptırdım.

Olup bitenler, bunlardan ibarettir. Bu yasal gerçekliği ve yaptığımız işin bu gerçekliğe aynen uygun olduğunu, kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.