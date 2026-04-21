Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'ın skandal hamlesine tepki: 'Bu haritaların geçerliliği yok!' İstanbul'da bahar havası yerini kış provasına bırakıyor! Balkanlar'dan geliyor, sıcaklıklar çakılacak Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu Hamas’ı terörist ilan etmişti… Özgür Özel açık açık söyledi: Biz İsrail ile birlikteyiz! 100 milyon Müslümanın su kaynağı tehdit altında: Batılı şer odakları ekosistemi katlediyor! Terör örgütü DEAŞ'a operasyon Katar'dan dünyayı tedirgin eden açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanı Ulukaya'yı kabul etti Gülistan Doku’nun kayıtlarını silmesi istendi mi? Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı 150 bin oyu olan Ali Babacan'dan AK Parti'ye manevra: CHP’yle bile aynı masaya oturmuşum da AK Parti'yle niye oturmayayım!
Yarın okullar yarım gün mü? 22 Nisan okullar tatil mi?

Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
23 Nisan yaklaşırken öğrenciler, veliler ve çalışanlar gözünü bu kez tatil takvimine çevirdi... Peki, 22 Nisan’da okullar yarım gün mü?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorulara cevap arıyor. Özellikle 22 Nisan’ın yarım gün olup olmadığı, 23 Nisan’da okulların tatil sayılıp sayılmadığı ve 24 Nisan Cuma günü eğitimin devam edip etmeyeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, yarın okullar yarım gün mü, 22 Nisan okullar tatil mi?

 

22 Nisan okullar yarım gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre 22 Nisan yarım gün sayılmıyor. Bu nedenle 22 Nisan’da okullarda eğitim normal düzeninde devam edecek. Aynı şekilde kamu kurumları, bankalar ve üniversitelerde de yarım gün uygulaması bulunmuyor.

 

23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olması nedeniyle kutlanan bu özel günde yurt genelinde resmi tatil uygulanıyor.

 

23 Nisan resmi tatil olduğu için okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda öğrenciler için eğitim yapılmayacak. Bankalar da resmi tatil düzeni nedeniyle hizmet vermeyecek.

 

24 Nisan okullar tatil mi?

24 Nisan, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple 24 Nisan Cuma günü eğitim-öğretim devam edecek.

23 Nisan'da tüm Türkiye'de ulaşım sürprizi!
23 Nisan'da tüm Türkiye'de ulaşım sürprizi!

Yaşam

23 Nisan'da tüm Türkiye'de ulaşım sürprizi!

23 Nisan etkinlikleri iptal edildi
23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

Aktüel

23 Nisan etkinlikleri iptal edildi

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

Gündem

TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler

TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"
TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"

Gündem

TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz"

Deniz Kuvvetleri'nden 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti
Deniz Kuvvetleri'nden 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti

Gündem

Deniz Kuvvetleri'nden 23 Nisan'da 23 gemi ile 23 liman ziyareti

 

