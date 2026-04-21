23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde milyonlarca öğrenci ve veli aynı sorulara cevap arıyor. Özellikle 22 Nisan’ın yarım gün olup olmadığı, 23 Nisan’da okulların tatil sayılıp sayılmadığı ve 24 Nisan Cuma günü eğitimin devam edip etmeyeceği en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, yarın okullar yarım gün mü, 22 Nisan okullar tatil mi?

22 Nisan okullar yarım gün mü?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre 22 Nisan yarım gün sayılmıyor. Bu nedenle 22 Nisan’da okullarda eğitim normal düzeninde devam edecek. Aynı şekilde kamu kurumları, bankalar ve üniversitelerde de yarım gün uygulaması bulunmuyor.

23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’de resmi tatil olarak kabul ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü olması nedeniyle kutlanan bu özel günde yurt genelinde resmi tatil uygulanıyor.

23 Nisan resmi tatil olduğu için okullar, üniversiteler ve kamu kurumları kapalı olacak. Bu kapsamda öğrenciler için eğitim yapılmayacak. Bankalar da resmi tatil düzeni nedeniyle hizmet vermeyecek.

24 Nisan okullar tatil mi?

24 Nisan, resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple 24 Nisan Cuma günü eğitim-öğretim devam edecek.