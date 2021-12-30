  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü 31 Aralık
Eğitim

Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü 31 Aralık

Cuma günü okullar tatil olacak mı? 31 Aralık sebebiyle öğrenciler yarın yani 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar kaç ders? Cuma günü okullar tatil mi?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 19:22:00 -
Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü 31 Aralık

2022 yılına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar kaç ders olacak?

Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü 31 Aralık

31 Aralık Cuma günü okulların yarım gün olup olmayacağı merak ediliyor. 31 Aralık resmi tatil değildi. Bu sebeple de yarın yani 31 Aralık Cuma günü okullar tatil değil. Öğrenciler her zamanki saatleri arasında eğitim öğretimlerini sürdürecek. 1 Ocak resmi tatiller arasındadır. Bu yıl 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. 2022 yılının bir sonraki resmi tatili ise 23 Nisan’dır. 2022 yılında 23 Nisan’da cumartesi gününe rastlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay