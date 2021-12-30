2022 yılına sayılı saatler kaldı. Milyonlarca öğrenci yılbaşı sebebiyle 31 Aralık Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın okullar kaç ders olacak?

Yarın okullar tatil mi? Yarın okullar yarım gün mü 31 Aralık

31 Aralık Cuma günü okulların yarım gün olup olmayacağı merak ediliyor. 31 Aralık resmi tatil değildi. Bu sebeple de yarın yani 31 Aralık Cuma günü okullar tatil değil. Öğrenciler her zamanki saatleri arasında eğitim öğretimlerini sürdürecek. 1 Ocak resmi tatiller arasındadır. Bu yıl 1 Ocak ise cumartesi gününe denk geliyor. 2022 yılının bir sonraki resmi tatili ise 23 Nisan’dır. 2022 yılında 23 Nisan’da cumartesi gününe rastlıyor.