19 Ocak Çarşamba günü aralarında Bursa, Samsun, Iğdır, Kahramanmaraş, Muş, Hatay, Düzce, Denizli ve Mersin’in de bulunduğu 52 ilde eğitim-öğretime kar sebebiyle ara verildi. İstanbul’da da kar yağışı başlayınca öğrencilerin aklına ‘Tatil’ geldi. Peki, yarın İstanbul’da okullar tatil edildi mi?

Yarın okullar tatil mi İstanbul 20 Ocak Perşembe!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Marmara Bölgesi için kar uyarı yapıldı. Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

İstanbul’da henüz okul tatiline ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. 20 Ocak Perşembe günü okullar tatil edilirse haberlerimizde bu konuya yer vereceğiz.