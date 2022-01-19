Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?
20 Ocak günün maçları Süper Lig Avrupa Ligleri | Futbolseverler 20 Ocak Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynandığını ve hangi kanallardan naklen yayımlandığını merak ediyor. Peki, yarın hangi maçlar var?
Perşembe akşamını futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘Yarın hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda?
Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor beIN Sports
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa beIN Sports 1
İspanya La Liga
21.00 Getafe-Granada Sport Smart, CBC Sport
İspanya Kral Kupası
21.00 Elche-Real Madrid Tivibu Spor
İngiltere Lig Kupası
22.45 Arsenal-Liverpouul bein Sports 2
İtalya Kupası
23.00 Roma-Lecce TRT Spor
23.30 İspanya Kral Kupası
A.Bilbao-Barcelona tivibu Spor2