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Spor Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?
Spor

Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?

20 Ocak günün maçları Süper Lig Avrupa Ligleri | Futbolseverler 20 Ocak Perşembe akşamı hangi liglerde maçların oynandığını ve hangi kanallardan naklen yayımlandığını merak ediyor. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2022-01-19 17:27:00 -
Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?

Perşembe akşamını futbolla dolu dolu geçirmek isteyenler ‘Yarın hangi maçlar var?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, hangi maç hangi kanalda?

Yarın kimin maçı var? Yarın hangi maçlar var, yarınki maçlar saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig

20 Ocak Perşembe:

17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor     beIN Sports

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa    beIN Sports 1

İspanya La Liga

21.00 Getafe-Granada Sport Smart, CBC Sport

İspanya Kral Kupası

21.00 Elche-Real Madrid              Tivibu Spor

İngiltere Lig Kupası

22.45 Arsenal-Liverpouul            bein Sports 2

İtalya Kupası

23.00 Roma-Lecce          TRT Spor

23.30 İspanya Kral Kupası

A.Bilbao-Barcelona         tivibu Spor2

 

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