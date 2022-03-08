Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:
Hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 9 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Lig maçlarını hangi kanal veriyor?
Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyenler 9 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi takımların maçları var?
Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:
Şampiyonlar Ligi son 16 turu
23.00 Real Madrid- Paris Saint-Germain Exxen, CBC Sport
23.00 Manchester City-Sporting Lizbon Exxen
UEFA Avrupa Ligi Son 16
20.45 Real Betis-E.Frankfurt Exxen
20.45 Porto-Lyon Exxen, CBC Sport
Avustralya A Ligi
09.05 CC Mariners-Melbourne Victory beIN Connect
11.05 Melbourne City-Macarthur Bulls beIN Connect
11.45 Wellington Phoenix-Niwcastle Jets beIN Connect
TFF2.Lig
14.00 Eskişenirspor-Kırklarelispor Es TV
14.00 Pendikspor-Bucaspor Pendikspor Youtube
14.00 Isparta Davraz-24 Erzincanspor Ispartaspor Youtube
14.00 Turgutluspor-Sarıyer Ege TV
14.00 Kırşehir BLD-Kastamonu Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook
14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor Afjet Afyonspor Youtube
TFF 3.Lig
14.00 68 Aksaray BLD-Beyoğlu Yeni Çarşı Kanal 68
14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor FRT Tv Fethiye
14.00 iskenderunspor-52 Orduspor İskenderunspor Youtube
14.00 Nazilli BLD-Amedspor Nazilli Belediyespor Facebook
14.00 Nevşehir BLD-Erbaaspor Nevşehir Belediyespor Youtube
14.00 İçel İY-Ofspor İçel İdman Yurdu Youtube
14.00 Artvin Hopa-Fatsa BLD Hopaspor TV Youtube