  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:
Spor

Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:

Hangi maç hangi kanalda? Futbolseverler 9 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını, Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Şampiyonlar Lig maçlarını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-03-08 12:38:00 -
Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:

Futbol dolu bir hafta geçirmek isteyenler 9 Mart Çarşamba günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi takımların maçları var?

Yarın kimin maçı var? Günün maçları 9 Mart Çarşamba:

Şampiyonlar Ligi son 16 turu

23.00 Real Madrid- Paris Saint-Germain                Exxen, CBC Sport

23.00 Manchester City-Sporting Lizbon                 Exxen

UEFA Avrupa Ligi Son 16

20.45 Real Betis-E.Frankfurt       Exxen

20.45 Porto-Lyon            Exxen, CBC Sport

Avustralya A Ligi

09.05 CC Mariners-Melbourne Victory  beIN Connect

11.05 Melbourne City-Macarthur Bulls  beIN Connect

11.45 Wellington Phoenix-Niwcastle Jets             beIN Connect

TFF2.Lig

14.00 Eskişenirspor-Kırklarelispor            Es TV

14.00 Pendikspor-Bucaspor        Pendikspor Youtube

14.00 Isparta Davraz-24 Erzincanspor     Ispartaspor Youtube

14.00 Turgutluspor-Sarıyer         Ege TV

14.00 Kırşehir BLD-Kastamonu  Neşet Ertaş Taraftar Ailesi Facebook

14.00 Afjet Afyonspor-Somaspor             Afjet Afyonspor Youtube

TFF 3.Lig

14.00 68 Aksaray BLD-Beyoğlu Yeni Çarşı              Kanal 68

14.00 Fethiyespor-Ceyhanspor   FRT Tv Fethiye

14.00 iskenderunspor-52 Orduspor        İskenderunspor Youtube

14.00 Nazilli BLD-Amedspor       Nazilli Belediyespor Facebook

14.00 Nevşehir BLD-Erbaaspor  Nevşehir Belediyespor Youtube

14.00 İçel İY-Ofspor        İçel İdman Yurdu Youtube

14.00 Artvin Hopa-Fatsa BLD      Hopaspor TV Youtube

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay