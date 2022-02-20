  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?
Yaşam

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Kabine toplantıları alınan kararlar sebebiyle yakından takip ediliyor. Bu sebeple vatandaşlar kabine toplantısının ne zaman ayın kaçında yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı ne zaman? Hangi gün kabine toplantısı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2022-02-20 21:00:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Ekonomiden, sağlığa pek çok önemli konuda alınan kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Son kabine toplantısı 16 Şubat’ta gerçekleşti. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısı 16 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle iki hafta aralıklarla yapılıyor. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Kabine toplantısının ise 28 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay