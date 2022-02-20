Ekonomiden, sağlığa pek çok önemli konuda alınan kararlar kabine toplantılarının ardından açıklanıyor. Son kabine toplantısı 16 Şubat’ta gerçekleşti. Bu sebeple pek çok kişi ‘Kabine toplantısı ne zaman olacak?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı ne zaman?

Son kabine toplantısı 16 Şubat Çarşamba günü yapıldı. Kabine toplantıları genellikle iki hafta aralıklarla yapılıyor. Bir sonraki toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama yapılmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20-23 Şubat'ta Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Senegal ve Gine Bissau'yu ziyaret edecek. Kabine toplantısının ise 28 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor.