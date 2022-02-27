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Gündem Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları 28 Şubat
Gündem

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları 28 Şubat

Kabine toplantısından hangi kararlar çıkar? Rusya-Ukrayna krizi, ekonomi ve salgınla ilgili pek çok konuda nasıl kararlar alınacağı merak konusu. Peki, kabine toplantısı hangi gün? 28 Şubat kabine toplantısı olacak mı?

Yeniakit Publisher
2022-02-27 22:35:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları 28 Şubat

Milyonlar kabine toplantısının yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı kararları 28 Şubat

Son kabine toplantısı 16 Şubat’ta gerçekleşti. Kabine toplantıları genellikle iki hafta aralıklarla yapılıyor.  Şubat ayının son kabine toplantısının 28 Şubat Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantıda Rusya-Ukrayna krizinden ekonomik gelişmelere kadar pek çok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.

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