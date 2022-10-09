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Aktüel Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündemi
Aktüel

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündemi

Milyonlar kabine toplantısının ne zaman gerçekleşeceğini araştırmaya başladı. Peki, kabine toplantısı hangi gün yapılacak? Kabine toplantısında hangi konular konuşulacak?

Yeniakit Publisher
2022-10-09 20:25:00 -
Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündemi

Kabine toplantıları her zaman yakından takip ediliyor. Bu sebeple sık sık 'Kabine toplantısı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, kabine toplantısı ne zaman?

Yarın kabine toplantısı var mı? Kabine toplantısı gündemi

Kabine toplantıları 14 günde bir yapılıyor. Kabine toplantısı 10 Ekim Pazartesi günü gerçekleşecek. Toplantının 15.00 sularında gerçekleşmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 17.30-18.00 sularında açıklama yapması bekleniyor.

TOKİ arsa projesi ve ekonomiyle ilgili son gelişmelerin toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

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