Eğitim Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?
Eğitim

Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yarın İstanbul’da okullar tatil mi? 2 Şubat Pazartesi okul var mı?

İstanbul’da etkisini artırması beklenen soğuk hava ve kar ihtimali milyonlarca öğrenci ve velinin gözünü pazartesi günü için yapılacak açıklamalara çevirdi. Peki, yarın okullar tatil mi?

Balkanlar ve Orta Akdeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası batı bölgelerinde etkisini artırırken, İstanbul’da pazartesi günü için kar ihtimali yeniden gündeme geldi. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi ve bazı ilçelerde karla karışık yağmur ile kar beklentisi, “Yarın İstanbul’da okullar tatil mi” sorusunu öne çıkardı. İkinci dönemin ilk ders günü yaklaşırken, öğrenciler ve veliler olası bir tatil kararını yakından takip ediyor. Peki, yarın okullar tatil olur mu?

 

İstanbul’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre batı illerinde yağışlar kuvvetleniyor. Trakya’dan gelen soğuk hava dalgasıyla Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da karla karışık yağmurun yarın kar yağışına dönmesi bekleniyor. İstanbul’da ise pazartesi günü karla karışık yağmur ve yer yer kar öngörülüyor.

 

AKOM tarafından paylaşılan son raporda, pazartesi sabahından itibaren İstanbul’da hava sıcaklıklarının hızla düşeceği bildirildi. Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Başakşehir’de yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülebileceği uyarısı yapıldı.

 

İstanbul Valiliği de soğuk hava ve yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan değerlendirmede, 3 Şubat Salı günü en düşük sıcaklığın 2 dereceye kadar düşebileceği, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece civarında olabileceği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

 

Türkiye genelinde kuvvetli yağış uyarıları

Meteoroloji tahminlerine göre yağışların İstanbul’un yanı sıra Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta’nın güneyi ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Muğla, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay’ın batısında çok kuvvetli, Aydın’ın batı ilçeleri ile İzmir’in batısında ise yer yer şiddetli yağış öngörülüyor.

 

Meteoroloji tarafından İzmir ve Aydın için turuncu, Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

 

İzmir için özel uyarı

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü tarafından İzmir için yapılan özel uyarıda, kentin doğusunda kuvvetli, batısında ise aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli yağış beklendiği belirtildi. Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar risklerine dikkat çekildi. Yağışların pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olmasının beklendiği ifade edildi.

 

Pazartesi İstanbul’da okullar tatil mi?

Pazartesi günü İstanbul’da hava sıcaklığının 1 ila 5 derece aralığında olması, karla karışık yağmur ve kar beklentisi nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Ancak şu ana kadar kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Gözler İstanbul Valiliği’nden yapılabilecek olası bir duyuruya çevrildi. Konuyla ilgili resmi bir karar alınması durumunda gelişmeler haberlerimizde yer alacak.

