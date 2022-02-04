Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
1.Lig'de haftanın maçları | Süper Lig ve 1.Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından heyecan bu hafta sonu devam edecek. Peki, Süper Lig'de yarın hangi maçlar var? 1.Lig 23.hafta maçları
Dünya Kupası Eleme maçları sebebiyle geride bıraktığımız hafta Süper Lig ve 1.Lig’de maçlar oynanmadı. Futbolseverler ise bu hafta sonu hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig
4 Şubat Cuma:
20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor
20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
6 Şubat Pazar:
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray
16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor
19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor
19.00 Göztepe-Altay
1. Lig
5 Şubat Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor
13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor
16.00 Bursaspor-Altınordu
19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor
6 Şubat Pazar:
13.30 Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK
16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor
19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü
7 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor
TFF 2. Lig
Beyaz Grup
5 Şubat Cumartesi:
13.00 Akhisarspor-Tarsus İdman Yurdu
6 Şubat Pazar:
13.00 Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor
13.00 Kırşehir Belediyespor-Bucaspor 1928
13.00 Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
13.00 Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor
13.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor
13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor
13.00 Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler
Kırmızı Grup
5 Şubat Cumartesi:
13.00 Ergene Velimeşespor-Somaspor
13.00 Adıyaman FK-İnegölspor
13.00 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu FK
6 Şubat Pazar:
13.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor
13.00 Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK
13.00 Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare
13.00 Kahramanmaraşspor-Sarıyer
13.00 Serik Belediyespor-Çorum FK
13.00 Turgutluspor-Bodrumspor
13.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK
TFF 3. Lig
1. Grup:
5 Şubat Cumartesi:
13.00 Hendekspor-Artvin Hopaspor
13.00 Sancaktepe FK-Criptoswaps Çatalcaspor
13.00 Elazığspor-Osmaniyespor FK
13.00 Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor
13.00 Kahta 02-1954 Kelkit Belediyespor
6 Şubat Pazar:
13.00 Formül Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor
13.00 Nevşehir Belediyespor-Karaman Belediyespor
13.00 Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK
13.00 Belediye Kütahyaspor-Bergama Belediyespor
2. Grup:
6 Şubat Pazar:
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği
13.00 Bitexen Düzcespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor
13.00 Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor
13.00 Yomraspor-Hacettepespor
13.00 Kalecik FK-Kızılcabölükspor
13.00 52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor
13.00 İskenderunspor-Siirt İl Özel İdaresispor
13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK
3. Grup:
5 Şubat Cumartesi:
13.00 Esenler Erokspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
13.00 Yeşilyurt D.Ç. Ofspor-Karşıyaka
13.00 Orduspor 1967-Modafen
6 Şubat Pazar:
13.00 Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor
13.00 Criptoswaps Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor
13.00 Mardin 1969-Fethiyespor
13.00 İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor
13.00 Kardemir Karabükspor-Ağrı 1970
13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Çankaya FK