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Spor Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

1.Lig'de haftanın maçları | Süper Lig ve 1.Lig'e verilen bir haftalık aranın ardından heyecan bu hafta sonu devam edecek. Peki, Süper Lig'de yarın hangi maçlar var? 1.Lig 23.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2022-02-04 10:21:00 -
Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Dünya Kupası Eleme maçları sebebiyle geride bıraktığımız hafta Süper Lig ve 1.Lig’de maçlar oynanmadı. Futbolseverler ise bu hafta sonu hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Yarın hangi maçlar var? Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig

4 Şubat Cuma:

20.00 İttifak Holding Konyaspor-GZT Giresunspor

20.00 Yukatel Kayserispor-Atakaş Hatayspor

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Demir Grup Sivasspor

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

6 Şubat Pazar:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray

16.00 Çaykur Rizespor-Adana Demirspor

19.00 Beşiktaş-Fraport TAV Antalyaspor

19.00 Göztepe-Altay

1. Lig

5 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor

16.00 Bursaspor-Altınordu

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor

6 Şubat Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK

16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü

7 Şubat Pazartesi: 

20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor

TFF 2. Lig

Beyaz Grup

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Akhisarspor-Tarsus İdman Yurdu

6 Şubat Pazar:

13.00 Nazilli Belediyespor-Criptoswaps Zonguldak Kömürspor

13.00 Kırşehir Belediyespor-Bucaspor 1928

13.00 Uşakspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor

13.00 Pendikspor-Anagold 24Erzincanspor

13.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor

13.00 Teco Karacabey Belediyespor-Pazarspor

13.00 Eskişehirspor-Amed Sportif Faaliyetler

Kırmızı Grup

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Ergene Velimeşespor-Somaspor

13.00 Adıyaman FK-İnegölspor

13.00 Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu FK

6 Şubat Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Ankaraspor

13.00 Afjet Afyonspor-1461 Trabzon FK

13.00 Sivas Belediyespor-An Zentrum Bayburt İl Özel İdare

13.00 Kahramanmaraşspor-Sarıyer

13.00 Serik Belediyespor-Çorum FK

13.00 Turgutluspor-Bodrumspor

13.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Vanspor FK

TFF 3. Lig

1. Grup:

5 Şubat Cumartesi: 

13.00 Hendekspor-Artvin Hopaspor

13.00 Sancaktepe FK-Criptoswaps Çatalcaspor

13.00 Elazığspor-Osmaniyespor FK

13.00 Arnavutköy Belediyespor-Fatsa Belediyespor

13.00 Kahta 02-1954 Kelkit Belediyespor

6 Şubat Pazar:

13.00 Formül Erbaaspor-Bursa Yıldırımspor

13.00 Nevşehir Belediyespor-Karaman Belediyespor

13.00 Batman Petrolspor-Başkent Gözgözler Akademi FK

13.00 Belediye Kütahyaspor-Bergama Belediyespor

2. Grup:

6 Şubat Pazar:

13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Darıca Gençlerbirliği

13.00 Bitexen Düzcespor-Beyoğlu Yeni Çarşı FK

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Kuşadasıspor

13.00 Çarşambaspor-68 Aksaray Belediyespor

13.00 Yomraspor-Hacettepespor

13.00 Kalecik FK-Kızılcabölükspor

13.00 52 Orduspor FK-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor

13.00 İskenderunspor-Siirt İl Özel İdaresispor

13.00 Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK-Alagöz Holding Iğdır FK

3. Grup:

5 Şubat Cumartesi:

13.00 Esenler Erokspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor

13.00 Yeşilyurt D.Ç. Ofspor-Karşıyaka

13.00 Orduspor 1967-Modafen

6 Şubat Pazar:

13.00 Ceyhanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor

13.00 Criptoswaps Edirnespor-Büyükçekmece Tepecikspor

13.00 Mardin 1969-Fethiyespor

13.00 İçel İdmanyurduspor-Belediye Derincespor 

13.00 Kardemir Karabükspor-Ağrı 1970

13.00 Gümüşhane Sportif Faaliyetler-Çankaya FK

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