Yarın hangi maçlar var? 7 Ocak Cuma oynanacak maçlar hangileri? Yarın maçlar ne zaman saat kaçta?
Yarın kimin maçı var? Süper Lig’e ilk yarı molası verilmişti. Futbolseverler Süper Lig maçlarını büyük bir heyecanla beklerken, Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçında Fraport TAV Antalyaspor'a penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak şampiyon oldu. Spor Toto Süper Lig'de 2. yarı büyük bir heyecanla yarın başlayacak. Süper Lig yarınki maçlar hangileri? sorusu başta olmak üzere yarın kimin maçı olacak? Yarın hangi maçlar var? Yarım hangi takımın maçı var? Yarınki maçlar ne zaman, saat kaçta? soruları da yine fanatik taraftarlar tarafından an be an sorulmakta. Peki 7 Ocak 2022 Cuma hangi maç var? Cuma günü maçlar saat kaçta? Yarınki maçlar hangi kanalda canlı? İşte 7 Ocak 2022 yarın maç saatleri, cuma günü oynanacak maçlar hangileri? sorusunun cevabı.
Maçlar ne zaman saat kaçta, hangi kanalda canlı? Süper Lig’de yarın hangi maçlar var? Süper Lig 20. hafta maçları oynanacak. Ligde ikinci yarı düdüğü 7 Ocak Cuma günü Trabzonspor ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak. Galatasaray maçı kiminle, ne zaman saat kaçta? Süper Lig 20. hafta 8 Ocak 2022 Cumartesi günü Galatasaray-GZT Giresunspor maçı oynanacak Ziraat Türkiye Kupasında performansıyla göz dolduran Beşikkta, Süper Lig 20. haftasında Çaykur Rizespor’a misafir olacak. Peki yarın hangi maçlar var? 7 Ocak Cuma oynanacak maçlar hangileri? Süper Lig 20.hafta hafta maçları aşağıda yer almıştır.
7 Ocak 2022 Cuma hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
20.00 Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Medical Park) beIN 1
21.30 Santa Clara - Sporting Lizbon S Sport 2
8 Ocak 2022 Cumartesi hangi maçlar var?
13.30 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
16.00 Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Galatasaray-GZT Giresunspor (Nef)
9 Ocak 2022 Pazar hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor (Gürsel Aksel)
16.00 Yukatel Kayserispor-Altay (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Çaykur Rizespor-Beşiktaş (Çaykur Didi)
10 Ocak 2022 Pazartesi hangi maçlar var, maçalar ne zaman saat kaçta?
20.00 Fenerbahçe-Adana Demirspor (Ülker)