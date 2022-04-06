Yarın hangi maçlar var?
Futbolseverler 7 Nisan Perşembe günü hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi liglerde maçlar var? Yarın hangi kanalda hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Asya Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanal veriyor?
Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler yarın yani 7 Nisan Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.
Yarın hangi maçlar var?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final
19.45 Leipzig- Atalanta CBC Sport, Exxen
22.00 Eintracht Frankfurt- Barcelona CBC Sport, Exxen
22.00 West Ham- Olimpik LyonExxen
22.00 Braga-Rangers Exxen
UEFA Konferans Ligi
19.45 Feyenoord - Slavia Prag CBC Sport, Exxen
22.00 Bodo/Glimt-Roma Exxen
22.00 Olimpik Marsilya-PAOK Exxen
22.00 Leicester City-PSV CBC Sport, Exxen
Finlandiya Veikkausliiga
18.00 Honka-Haka
Danimarka 1.Ligi
19.45 Hvidovre IF-Lyngby Bilyoner
AFC Şampiyonlar Ligi
20.15 Pakhtakor-Sepahan Spor Smart
20.15 Foolad-Al Gharafa Spor Smart 2
23.15 Ahal-Al Ahli Dubai Spor Smart 2
23.15 Al Duhail-Al Taawon Spor Smart