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Spor Yarın hangi maçlar var?
Spor

Yarın hangi maçlar var?

Futbolseverler 7 Nisan Perşembe günü hangi ligde hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi liglerde maçlar var? Yarın hangi kanalda hangi maçlar var? Avrupa Ligi maçları hangi kanalda? Asya Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-04-06 12:29:00 -
Yarın hangi maçlar var?

Futbol dolu bir gün geçirmek isteyenler yarın yani 7 Nisan Perşembe günü hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı.

Yarın hangi maçlar var?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final

19.45 Leipzig- Atalanta                 CBC Sport, Exxen

22.00 Eintracht Frankfurt- Barcelona      CBC Sport, Exxen

22.00 West Ham- Olimpik LyonExxen

22.00 Braga-Rangers      Exxen

UEFA Konferans Ligi

19.45 Feyenoord  - Slavia Prag   CBC Sport, Exxen

22.00 Bodo/Glimt-Roma              Exxen

22.00 Olimpik Marsilya-PAOK    Exxen

22.00 Leicester City-PSV              CBC Sport, Exxen

Finlandiya Veikkausliiga

18.00 Honka-Haka

Danimarka 1.Ligi

19.45 Hvidovre IF-Lyngby            Bilyoner

AFC Şampiyonlar Ligi

20.15 Pakhtakor-Sepahan           Spor Smart

20.15 Foolad-Al Gharafa              Spor Smart 2

23.15 Ahal-Al Ahli Dubai               Spor Smart 2

23.15 Al Duhail-Al Taawon          Spor Smart

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