Yarın hangi illerde okullar tatil 21 Şubat | Kar yağışı ne zaman hangi illerde kar yağacak?
Kar tatili valilik açıklaması 21 Şubat Pazartesi | Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Bu sebeple öğrenciler kar yağışı olup olmayacağını, hangi illerde okulların tatil edileceğini merak ediyor. Peki, okullar yarın tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi? Yarın hava nasıl olacak, hangi illerde kar yağışı var?
Kar yağışının gerçekleştiği günlerde pek çok il ve ilçede eğitime ara veriliyor. Bu sebeple öğrenciler kar yağışının ne zaman olacağını, hangi illerde okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor.
Yarın hangi illerde okullar tatil 21 Şubat | Kar yağışı ne zaman hangi illerde kar yağacak?
21 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olacağına ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Kar yağışının şiddetlenmesi ve okulların tatiline ilişkin valilikten bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, zamanla güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kırklareli, Edirne, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
TEKİRDAĞ °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Uşak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü bulunan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
BOLU °C, 11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 12°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 5°C
Az bulutlu
HAKKARİ °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 15°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 20°C
Az bulutlu