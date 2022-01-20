Türkiye son günlerde adeta kara kışa teslim oldu. Şiddetli kar yağışı sebebiyle pek çok ilde eğitim-öğretim aksadı. Öğrenciler ise yarın yani 21 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil edildiğini araştırmaya başladı.

Yarın hangi illerde okullar tatil 21 Ocak Cuma | Rize Adıyaman Van 21 Ocak okullar tatil edildi mi?

Türkiye günlerdir yoğun kar yağışının etkisi altında. Bu sebeple pek çok ilde eğitim-öğretime ara verildi. 20 Ocak Perşembe günü 43 ilde okullar tatil edildi. 21 Ocak Cuma günü hangi illerde okulların tatil edileceği merak ediliyor. Konu hakkından valiliklerden şimdiye kadar gelen açıklamalar şöyle:

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

Adıyaman

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Rize

Valilikten yapılan yazılı açıklamada resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında 21 Ocak Cuma günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarıldı, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Okullarda zorunlu karne töreni yapılmayacağı ifade edilen açıklamada, kendi isteğiyle karnesini okullarından almak isteyen öğrenciler için okulların açık bulundurulacağı, okul idarecileri, öğretmenler ve diğer eğitim çalışanlarının görev başında olacağı belirtildi.