Bazı illerimiz için kar yağışı uyarısı yapıldı. Kar yağışı beklenen illerde yaşayanlar ise ‘Hangi illerde okullar tatil?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Yarın hangi illerde okullar tatil? 17 Şubat 2022 Perşembe Valilik kar tatili açıklaması

17 Şubat Perşembe günü Bayburt, Erzincan, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Sivas, Gümüşhane, Erzurum ve Hakkâri illerinde kar yağışı bekleniyor. Ancak şimdiye kadar okulların tatil olup olmayacağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Akdeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde (Toros Dağları), İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri), Karadeniz Bölgesi'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 4°C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 5°C, 18°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

TEKİRDAĞ 4°C, 12°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 4°C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 14°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kesimlerinde (Toros dağları) yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ADANA 4°C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY 4°C, 15°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda (Konya, Karaman ve Niğde'nin Toros Dağları kesimi ile Kayseri ve Sivas'ın yüksek kesimleri) yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ANKARA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 11°C

Parçalı bulutlu

KAYSERİ -3°C, 5°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA -1°C, 9°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

BOLU -3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 2°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE 3°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Bölgenin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AĞRI -18°C, -4°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -5°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 2°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -1°C, 14°C

Az bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 13°C

Az bulutlu

MARDİN 4°C, 12°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 17°C

Az bulutlu