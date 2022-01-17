Yarın Bolu okullar tatil mi 18 Ocak Salı! Yarın Bolu’da okullar tatil mi 18 Ocak 22
Bolu yarın hangi ilçelerde okullar tatil? Bolu’da kar yağışı halen devam ediyor. Bolu’da yaşayanlar ise yarın yani 18 Ocak’ta okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Bolu’da yarın okullar tatil mi? 18 Ocak Salı Bolu’da okullar tatil olacak mı?
Bolu’da kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, Bolu’da okullar hangi ilçelerde tatil edildi?
Yarın Bolu okullar tatil mi 18 Ocak Salı! Yarın Bolu’da okullar tatil mi 18 Ocak 22
Bolu’da yarın yani 18 Ocak Salı günü okullar tatil edildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.
Hava koşulları nedeniyle 18 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün ara verildiğini aktaran Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.