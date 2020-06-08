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Aktüel

(YARIN) Başvekil Menderes’in yaşadığı tarihi konak yeniden canlandı

Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi’ni, rahmetli Başvekil Menderes’in dedesi Hacı Ali Paşa’nın Macar Mimarlara yaptırdığı çiftlik evinin fotoğrafından esinlenerek aslına uygun şekilde yaptırdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 10:18:14 -
(YARIN) Başvekil Menderes’in yaşadığı tarihi konak yeniden canlandı

Aydın Valiliği, Adnan Menderes Müzesi’ni, rahmetli Başvekil Menderes’in dedesi Hacı Ali Paşa’nın Macar Mimarlara yaptırdığı çiftlik evinin fotoğrafından esinlenerek aslına uygun şekilde yaptırdı.


Koçarlı’ya bağlı Çakırbeyli Mahallesi’nde Aydın Valiliği tarafından yaptırılan Adnan Menderes Müzesi aslına uygun olarak yaptırıldı. Çine Çayı kenarında inşa edilen müzenin yapımında Başvekil Menderes’in dedesi Hacı Ali Paşa’nın Macar Mimarlara yaptırdığı çiftlik evinden geriye kalan fotoğraftan esinlenildi.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger konu ile ilgili olarak sosyal medyadan konağın eski ve yaptırılan müzenin fotoğrafının bulunduğu paylaşımında “Rahmetli Başvekilimiz Adnan Menderes’in dedesi Hacı Ali Paşanın Macar mimarlara yaptırdığı çiftlik evinin elimizdeki tek fotoğrafı ve ondan ilham alarak rekonstrüksiyonunu yaptırdığımız Adnan Menderes Demokrasi Müze binamızın dış görünüşü” açıklamasında bulundu.

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