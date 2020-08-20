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Gündem Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler
Gündem

Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Gazeteci-Yazar Cem Küçük, yeniakit.com.tr canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor...

Yeniakit Publisher
2020-08-20 21:10:00 -
Yarın açıklanacak müjde ile ilgili Cem Küçük'ten flaş sözler

Türkiye Doğu Akdeniz'de meşru haklarını kullanarak Oruç Reis ile sismik araştırma faaliyetlerine devam ediyor. Yunanistan'ı çıldırtan faaliyetler içimizdeki Yunanlıları da rahatsız ediyor.

Cem Küçük, yeniakit.com tr ‘Ülke Gündemi’nde içimizdeki Yunanlıların 'Oruç Reis' hazımsızlığını değerlendiriyor...

Yarın açıklanacak müjdeli haberin arka planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü (yarın) bir müjdenin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirerek şu anda kendilerinin de bu müjdenin hayalleri, rüyası içerisinde olduklarını belirtti. Başkan Erdoğan, bu müjde ile Anadolu'da yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inandığını söyledi.

Peki müjdeli haberin arka planı ne? Cem Küçük yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendirmelerde bulunuyor...

Gazeteci Mehmet Özmen soruyor, Cem Küçük yanıtlıyor...

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