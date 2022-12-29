Yarın 4 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Borsada haklarında tedbir kararı olan 4 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 30 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Borsada haklarında tedbir kararı olan 4 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 30 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.
Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:
1- #PCILT- PC ILETISIM MEDYA
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
2- #IEYHO- ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
3- #EDIP- EDIP GAYRIMENKUL
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı
(3) Brüt Takas
4- #IHLAS- IHLAS HOLDING
(1) Açığa Satış yasağı
(2) Kredili İşlem yasağı