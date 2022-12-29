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Ekonomi Yarın 4 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!
Ekonomi

Yarın 4 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Borsada haklarında tedbir kararı olan 4 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 30 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 13:35:00 -
Yarın 4 hisse üzerindeki tedbir kalkıyor!

Borsada haklarında tedbir kararı olan 4 hisse üzerindeki kısıtlamalar yarın kalkıyor. Hisseler, 30 Aralık 2022 günü seans açılışında üzerindeki tedbirler kalkmış olarak işlem görmeye başlayacak.

Sona eren tedbirler ve ilgili şirketler şunlar:

1- #PCILT- PC ILETISIM MEDYA

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

2- #IEYHO- ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

3- #EDIP- EDIP GAYRIMENKUL

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

(3) Brüt Takas

4- #IHLAS- IHLAS HOLDING

(1) Açığa Satış yasağı

(2) Kredili İşlem yasağı

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