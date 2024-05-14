Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı

İngiltere’de ortalama yaşı 56 olan 471 bin 144 yetişkine “Yemeğinize sofrada tuz ekliyor musunuz” gibi sorular soruldu. Viyana Tıp Üniversitesi’nden uzmanlar, toplanan verileri analiz etti. Gastric Cancer adlı akademik dergide yayımlanan araştırma kapsamında bu veriler, yaklaşık 11 yıllık takip süresi boyunca saptanan 640 mide kanseri hastasının idrarında tespit edilen tuz seviyeleriyle karşılaştırıldı.

YÜZDE 41’LİK SONUÇ KORKUTTU!

Araştırma sonunda sofrada yemeğe tuz atanların, tuz atmayanlara kıyasla yüzde 41 oranında mide kanserine yatkın oldukları tespit edildi. Benzeri çalışmalar daha önce tuzun mutfak kültüründe önemli bir yer tuttuğu Asya ülkelerinde de yapılmıştı. Bu çalışmayla birlikte sorunun dünyanın farklı bölgeleri için de aynı olduğu belirlendi.



MİDE KANSERİ RİSKİNİ ARTIYOR

Dünyanın en yaygın beşinci kanser türü olan mide kanserine tuzun nasıl bir etkisinin olduğu net şekilde bilinmiyor. Ancak bazı uzmanlar, yüksek miktarda sodyumun mide zarını tahrip ettiği ve böylece kanser riskini arttırdığı bilinen helikobakter pilori bakterisine karşı savunmasız hale getirdiği görüşünde.

yasemincom aktardı: Belçika'daki Hasselt Üniversitesi'nden araştırmanın eş yazarı Markus Kleinewietfeld, "Eğer bu kadar önemli bir hücresel mekanizmanın işleyişi uzun süre boyunca sekteye uğrarsa bu olumsuz bir etki yaratır ve potansiyel olarak kan damarlarında ve eklemlerde yangılı hastalıklara ya da otoimmün rahatsızlıklara neden olabilir" dedi.

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