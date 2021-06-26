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Gündem Yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı
Gündem

Yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2019'da yapımına başlanan ancak yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 09:38:00 -
Yarım kalan köprüyü Mehmetçik tamamladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekat bölgesinde yapımına yerel yönetim tarafından 2019 öncesi başlatılıp yarım kalan bir köprü Mehmetçik tarafından tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulduğunu açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada, Barış Pınarı Harekat bölgesinde, Dimim Meskûn Mahalli doğusu Dehliz deresi üzerinde sivil halk tarafından kullanılan ve yapımına yerel yönetim tarafından 2019 öncesi başlatılıp yarım kalan bir köprünün tamamlanmasının bölge halkı tarafından talep edildiği belirtilerek, "Söz konusu köprünün yapımı birliklerimizin imkânları ile onarımı tamamlanarak bölge halkının kullanımına sunulmuştur" denildi.

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